جنگ کی سگبگاہٹ: درجنوں طیارے امریکی گولہ بارود لے کر اسرائیل میں اترے، ایران نے کہا۔۔ہماری مسلح افواج کی انگلی ٹریگر پر
ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، کیونکہ مسلح افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے۔
Published : May 18, 2026 at 12:51 PM IST
امریکہ۔ایران مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ امریکہ ایران کی تجویز کو ماننا نہیں چاہتا اور ایران اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ پھر مغربی ایشا میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ ایران جنگ کو دوبارہ شروع کرنے سے متعلق بات چیت ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
قطری براڈ کاسٹر الجزیرہ نے اسرائیل کے چینل 13 کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جرمنی کے اڈوں سے گولہ بارود لے جانے والے درجنوں امریکی کارگو طیارے تل ابیب میں اترے ہیں۔
اسرائیلی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں کا حصہ ہیں۔
امریکہ کی جنگی مہم میں حصہ لینے کے لیے اسرائیلی فوج الرٹ
اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ فوج ایران کے ساتھ نئے سرے سے جنگ کے آغاز کی تیاری کر رہی ہے۔ عوامی نشریاتی ادارے کان نے ایک نامعلوم سیکورٹی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کسی بھی نئے امریکی حملے میں شامل ہو گا اور ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا۔
اسرائیل کے چینل 12 کے نشریاتی ادارے نے بھی نتن یاہو اور ٹرمپ کے بیچ ہوئی بات چیت کو "ایران میں نئے سرے سے لڑائی کی تیاریوں کے سائے میں" ہونے کے طور پر بیان کیا اور بتایا کہ اسرائیلی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی حملے سے پہلے امریکہ کی طرف سے مطلع کیے جانے کی توقع ہے، حالانکہ چینل نے ممکنہ فیصلے کے صحیح وقت کو ظاہر نہیں کیا ہے۔
چینل 12 نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ نئے تصادم میں داخل نہ ہونے اور اس کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کے لیے چین اور دیگر ممالک سے دباؤ کا سامنا ہے۔
امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایرانی فوج مزید تصادم کے لیے تیار ہے، ہماری مسلح افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے: ایران
ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس سے پہلے کے 'بحیرہ عمان امریکیوں کا قبرستان بن جائے امریکہ محاصرہ ختم کر دے'.
تہران کی ایکسپیڈینسی کونسل کے رکن اور پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کردے اور کہا کہ ایرانی فوج مزید تصادم کے لیے تیار ہے۔
سرکاری ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے رضائی نے کہا، "ہم امریکی فوج کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ محاصرہ ختم کر دے اس سے پہلے کہ بحیرہ عمان آپ کا قبرستان بن جائے۔"
رضائی نے امریکی ناکہ بندی کو "جنگ کا عمل" قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا تہران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کو جتنا طویل کریں گے، دنیا بھر کے ممالک کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچے گا۔
جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے رضائی نے کہا کہ امریکہ کو "عملی طور پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے"۔
"یہ امریکہ ہے جسے اب خود کو ثابت کرنا ہوگا،" انہوں نے کہا۔ "ہماری مسلح افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے، اور اسی وقت، سفارت کاری جاری ہے۔"
تہران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔
ایران میں فوجیں بھیجی تو 'سیاسی انقلاب' آئے گا: امریکہ کی سابق قانون ساز نے ٹرمپ کو خبردار کیا
کانگریس کی سابق خاتون اور ٹرمپ کی ایک قریبی ساتھی رہی مارجوری ٹیلر گرین نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں امریکی فوج بھیجنے کی کسی بھی کوشش ایک "سیاسی انقلاب" کو جنم دے گی۔
گرین کبھی ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین تحریک میں سرکردہ شخصیت تھے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، گرین نے کہا، "ہم ختم کر چکے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے کہا کہ مزید غیر ملکی جنگیں نہیں ہوں گی اور ہمارا مطلب ہے اتحاد متحد ہو جائے گا اور رک نہیں سکتا۔ میں اسے یقینی بناؤں گی۔"
یہ پوسٹ ان اطلاعات کے درمیان سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ حملے شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
چین کی حمایت سے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان کسی تصفیے کو یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں، ایران کے جوہری پروگرام اور جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔
جمعہ کو، چین کے دو روزہ دورے کے بعد روانہ ہوتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے یورینیم افزودگی کے پروگرام کی 20 سال کی معطلی کو قبول کریں گے اگر تہران "حقیقی" گارنٹی دے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے مطالبے سے واضح تبدیلی کی ہے جس میں ان انھوں نے ایران سے افزودگی کو مستقل طور پر روکنے کو کہا تھا۔
