ایران-امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب، مذاکرات پر نہیں بن رہی بات، ایران کا اب بھی اسلام آباد جانے سے انکار
العربیہ کی رپورٹ کے مطابق منگل کو امریکہ اور ایران کے وفود کی بیک وقت پاکستانی دارالحکومت آمد متوقع ہے۔
Published : April 21, 2026 at 4:36 PM IST
تہران: ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'اسلامک جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ' (آئی آر آئی بی) نے کہا ہے کہ کسی بھی ایرانی سفارتی وفد نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا سفر نہیں کیا۔ میڈیا ادارے نے مذاکرات سے جڑی ایسی کسی بھی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔
ایک بیان میں، براڈکاسٹر نے پاکستان میں کسی بھی ایرانی وفد کی موجودگی کی واضح طور پر تردید کی۔ بیان میں کہا گیا: "کوئی ایرانی سفارتی وفد - چاہے وہ بنیادی ٹیم ہو یا معاون ٹیم، ابتدائی مشن ہو یا فالو اپ مشن - اب تک اسلام آباد کا سفر نہیں کیا ہے۔"
دریں اثناء العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر پاکستانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ منگل کو امریکہ اور ایران کے وفود کی بیک وقت پاکستانی دارالحکومت آمد متوقع ہے۔ یہ علاقائی سفارت کاری میں ممکنہ اہم پیش رفت کا اشارہ دے سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق دونوں فریق دیرینہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دونوں فریقین کی بیک وقت آمد کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب عالمی برادری اس سفارتی روڈ میپ میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ تاہم اس حوالے سے تہران کی جانب سے سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔
فی الوقت، ایران نے اس مخصوص پیش رفت کی تصدیق نہیں کی ہے، یہاں تک کہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ دونوں حریف ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی سہولت کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم، یہ سفارتی سرگرمی واشنگٹن سے جاری جارحانہ بیان بازی کے پس منظر میں سامنے آ رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنازعہ کو حل کرنے کے لیے اپنے 'ٹروتھ سوشل' پلیٹ فارم کا استعمال کیا، پیر کو صرف 50 منٹ کے اندر چار پوسٹس لکھ ڈالے۔
اس دوران انہوں نے اس دھمکی کو دہرایا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو وہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے 'آپریشن مڈ نائٹ ہیمر' کے اثرات کو بھی سراہا اور اسے ایران کے اندر جوہری دھول (افزودہ یورینیم) کی جگہوں کے مکمل خاتمے کے طور پر بیان کیا۔ صدر کے ریمارکس نے تہران میں ہلچل پیدا کر دی اور طے شدہ مذاکرات سے پہلے ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے امریکی صدر پر الزام لگایا کہ وہ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے، قالیباف نے اس بات پر زور دیا کہ ایران جبر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا، "ہم دھمکیوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات کو قبول نہیں کرتے، اور پچھلے دو ہفتوں کے دوران، ہم نے میدان جنگ میں اپنے نئے کارڈ ظاہر کرنے کی تیاری کی ہے۔"
بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ٹرمپ کی جانب سے موجودہ جنگ بندی میں توسیع نہ ہونے کے اشارے کے باوجود، پردے کے پیچھے سے ممکنہ سفارتی سرگرمی کے آثار ابھر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے مبینہ طور پر ایرانی مذاکراتی ٹیم کو اسلام آباد کا سفر کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے۔
یہ اقدام بدھ کو طے شدہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کے ایک نئے دور میں ممکنہ پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہی۔
ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اب بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اپنی مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد روانہ کریں گے، یہاں تک کہ ایران نے اصرار کیا کہ جب تک امریکی رہنما اپنے مطالبات واپس نہیں لیتے وہ اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی کی تجدید کا "انتہائی امکان نہیں" ہے۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران میں کم از کم 3,375 افراد اور لبنان میں 2,290 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں 23 اور خلیجی عرب ریاستوں میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں 15 اسرائیلی فوجی اور پورے خطے میں 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔
