مودی اور پیزشکیان کی ملاقات پر روبیو کا رد عمل، تہران کی مدد کرنے والوں کو پابندیوں کی دھمکی
روبیو کا یہ ردعمل بشکیک، کرغزستان میں 26ویں ایس سی او اجلاس کے دوران پی ایم مودی اور صدر پیزشکیان کی ملاقات کے بعد آیا۔
By ANI
Published : September 3, 2026 at 9:11 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ابھی انڈیا اور ایران کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وارننگ دی کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے درمیان امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے تہران کی مدد کرنے والے ملکوں کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
روبیو کا یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی اور کرغزستان کے بشکیک میں 26ویں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) سمٹ کے دوران ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کی ملاقات کے بعد آیا۔ اس سربراہی اجلاس میں دونوں رہنماؤں نے آپسی تعلقات، تجارت اور مغربی ایشیا کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
'دی برائن کلمیڈ شو' میں منگل کو برائن کلمیڈ سے بات کرتے ہوئے جب ان سے میٹنگ کے بارے میں پوچھتے ہوئے سوال کیا گیا کہ کیا بھارت اور ایران کسی طرح کی ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں، تو روبیو نے کہا کہ 'مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور ایران کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ ہے'۔
امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ملک اپنی فارن پالیسی خود بناتے ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ کئی ملک ایرانی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ 'ظاہر ہے، ایسے ملک ہیں – تمام ملک اپنی خارجہ پالیسی خود بناتے ہیں، اور دنیا بھر کے کئی ملک ایرانی حکومت سے بات کرتے ہیں'۔ حالانکہ، انہوں نے امریکہ کی اس بات پر زور دیا کہ ملکوں کو پابندیوں سے بچنے میں ایران کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔
روبیو نے کہا کہ 'مجھے لگتا ہے کہ آخر میں جو ہوتا ہے، وہ یہ ہے اور صدر نے بہت صاف کہا ہے – کہ کسی بھی ملک کو پابندیوں سے بچنے میں ایران کی مدد نہیں کرنی چاہیے'۔
انہوں نے کہا کہ 'کسی بھی ملک کو انہیں ایسے طریقے بنانے میں مدد نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ آمدنی کما سکیں اور جس کا استعمال وہ دہشت گردی کو اسپانسر کرنے اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش میں کریں گے'۔ روبیو نے وارننگ دی کہ ایسے طریقوں کو بڑھاوا دینے والے ملکوں کو خود امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 'اگر ملک ایسا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر پابندی لگانی ہوگی'۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر پیزشکیان کے ساتھ اپنی میٹنگ میں تہران کے ساتھ اپنی پرانی دوستی کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عزم کو دہرایا اور کہا کہ نئی دہلی دوطرفہ تجارت کو بڑھانا اور اس میں تنوع لانا چاہتا ہے۔
ملاقات کے بعد ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا کہ 'بشکیک میں صدر مسعود پیزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ بھارت کی پرانی دوستی کو مضبوط کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ ہم آنے والے وقت میں اپنے تجارتی حجم کو بڑھانا اور اس میں تنوع لانا چاہتے ہیں'۔
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وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دونوں رہنماؤں نے علاقے کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا اور مستقل امن کو یقینی بنانے کی کوششوں کے لیے بھارت کی حمایت کو دہرایا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ملاقات کارآمد رہی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات اور مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پی ایم مودی نے بھارت کی اس بات کو دہرایا کہ اس علاقے کے مسائل کو بات چیت اور سفارت کاری سے سلجھایا جانا چاہیے اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
جیسوال نے کہا کہ 'وزیر اعظم نے اس علاقے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے اور جہاز رانی اور تجارت کی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا'۔ بحث میں مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان تجارتی جہاز رانی کی حفاظت اور ملاحوں اور عام لوگوں کی سلامتی پر بھی فوکس کیا گیا۔
پی ایم مودی نے برکس اور ایس سی او اجلاس جیسی کثیر الجہتی تنظیموں میں ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھارت کی تیاری کو بھی دہرایا، اور کہا کہ وہ 12 سے 13 ستمبر تک نئی دہلی میں ہونے والے برکس اجلاس کے لیے پیزشکیان کا بھارت میں استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر سینئر ایرانی مندوبین بھی دوطرفہ میٹنگ کے دوران موجود تھے۔
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