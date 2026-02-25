ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب، بھارت-پاکستان جنگ کا ذکر، کہا۔۔ ساڑھے تین کروڑ لوگ ہلاک ہو جاتے"
اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کی تعریف کی اور بھارت-پاکستان جنگ کے حوالے سے اپنے دعوے کو دہرایا۔
Published : February 25, 2026 at 11:16 AM IST
واشنگٹن: 2026 کے اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار کے پہلے 10 ماہ میں آٹھ جنگیں روکنے کا دعویٰ کیا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے کا دعویٰ کیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ان سے کہا کہ اگر وہ مداخلت نہ کرتے تو تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگ ہلاک ہو جاتے۔
امریکی صدر نے کہا کہ 'اپنے پہلے 10 مہینوں میں، میں نے آٹھ جنگیں ختم کیں۔۔۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ۔۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہونے والی تھی، پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ اگر میں مداخلت نہ کرتا تو ساڑھے تین کروڑ لوگ ہلاک ہو جاتے۔"
تاہم بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے میں امریکی مداخلت کی تردید کی ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ فوجی آپریشن ختم کرنے کی کال پاکستان میں ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے آئی تھی۔
ایران کے ساتھ سفارتی حل کو ترجیح دیں گے: ٹرمپ
ایران کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ اب بھی سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا، "وہ پہلے ہی ایسے میزائل تیار کر چکے ہیں جو یورپ اور بیرون ملک ہمارے اڈوں کو خطرہ بنا سکتے ہیں، اور وہ ایسے میزائلوں پر کام کر رہے ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔۔۔ میری ترجیح اس مسئلے کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے: میں دنیا کے پہلے نمبر پر دہشت گردی کو فروغ دینے والے، جو وہ اب بھی ہیں، جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔" ایسا نہیں ہو سکتا۔
ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اس کے پراکسیوں نے "دہشت گردی، موت اور نفرت کے سوا کچھ نہیں پھیلایا"، انہوں نے مزید کہا کہ اس کے رہنماؤں نے حالیہ ہفتوں میں کم از کم 32,000 مظاہرین کو ہلاک کیا ہے۔
اپنی انتظامیہ کے نو مہینوں کے کام کاج کی ستائش
صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے عالمی سطح پر وہ عزت دوبارہ حاصل کی ہے جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کے پچھلے نو مہینوں کے کام پر روشنی بھی ڈالی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر بننے کے بعد سے نو ماہ میں ’کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن‘ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔
ٹیرف پر سپریم کورٹ کا فیصلہ 'بدقسمتی'
گزشتہ ہفتے عدالت کی جانب سے ٹرمپ کی دور رس ٹیرف پالیسی کو ختم کرنے کے بعد، ٹرمپ نے کہا کہ جن ججوں نے ان کے دستخطی ایشوز میں سے ایک کے خلاف ووٹ دیا وہ "ان کے اہل خانہ کے لیے شرمندگی" تھے۔ منگل تک، انھوں نے محض اس فیصلے کو "بدقسمتی" قرار دیا۔
جب وہ ہاؤس چیمبر سے گزر رہے تھے تو ٹرمپ نے شرکت کرنے والے ججوں سے ایک خوشگوار لیکن بے چینی کی حالت میں گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔
ٹرمپ نے اس بات پر اصرار کیا کہ ٹیرف کی آمدنی امریکہ کو "بچت" میں مدد کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ محصولات بیرونی ممالک کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں یہاں تک کہ عملی طور پر ہر مطالعہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اخراجات امریکی فرموں اور صارفین نے ادا کیے ہیں۔
ایک موقع پر، وہ یہ لمبا نظریہ اختیار کرتے نظر آئے کہ بھلے ہی سپریم کورٹ اس کی توثیق نہ کرے لیکن تاریخ بالآخر ان کی توثیق کرے گی۔
غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق اپنی پالیسی کی ستائش
ٹرمپ نے کہا، "گزشتہ نو مہینوں میں، کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو اجازت دیں گے جو ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایک سال میں ہماری سرحدوں پر ہونے والی ہلاکتوں میں ریکارڈ 56 فیصد کمی آئی ہے۔ پچھلے سال قتل کی شرح میں سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہے۔ 125 سالوں میں سب سے کم تعداد ہے۔"
ٹرمپ نے کہا، "میں آپ سے سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ غیر قانونی تارکین وطن اور دیگر غیر مجاز افراد کو ہمارے مقدس امریکی انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے روکیں۔ ہمارے انتخابات میں فراڈ عروج پر ہے۔ تمام ووٹرز کو ووٹر شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت ہو گی۔ ووٹ دینے کے لیے تمام ووٹرز کو شہریت کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہو گی، اور کوئی بھی جعلساز فوجی، بیماری، بیماری، بیماری کے علاوہ کسی کو بھیجا جائے گا۔ سفر."
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے غیر قانونی تارکین وطن انگریزی نہیں بولتے ہیں اور وہ سمت، رفتار، خطرے یا مقام کے حوالے سے سب سے بنیادی سڑک کے اشارے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آج رات میں کانگریس سے ڈیلیلا کا قانون پاس کرنے کی اپیل کر رہا ہوں، جو کسی بھی ریاست کو غیر قانونی افراد کو کمرشل ڈرائیونگ لائسنس دینے سے روکے گا۔
ٹرمپ کا انتخابی 'دھوکہ دہی' پر کارروائی کا عزم
صدر نے امریکی انتخابات کی سالمیت پر حملہ کرنے کے لیے امریکی سیاست کا سب سے بڑا اسٹیج استعمال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے انتخابات میں دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے۔
ٹرمپ نے اپنے 2020 کے انتخابی نقصان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے برسوں سے ایسے دعوے کیے ہیں، بار بار عدالتی فیصلوں اور تحقیقات کے باوجود ووٹر کے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ٹرمپ کی تجویز تھی کہ وہ ایک ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کارروائی کریں گے جو بظاہر موجود نہیں ہے۔
ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا کہ "وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور ان کی پالیسی اتنی خراب ہے کہ ان کے منتخب ہونے کا واحد طریقہ دھوکہ ہے۔" "اور ہم اسے روکنے جا رہے ہیں۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا۔"
ٹرمپ کانگریس سے ایک بل پاس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے تحت ووٹ ڈالنے سے پہلے ووٹرز کو فوٹو آئی ڈی دکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن انھوں نے حال ہی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر نافذ کرنے کا عزم بھی کیا، حالانکہ وائٹ ہاؤس نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ اس میں کیا شامل ہوسکتا ہے۔
