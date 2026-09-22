یو این جی اے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان: 'ایران کو معاشی طور پر تنہا کر دو'
ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایران کو نشانہ بنایا۔ایرانی صدر اور وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے خطاب سےخود کو دور کر لیا۔
Published : September 22, 2026 at 10:40 PM IST
نیویارک (امریکہ): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو دنیا بھر کے ممالک سے ایران پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تہران اب مشرق وسطیٰ میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے اور امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد دو طرفہ معاہدے کا اشارہ دے رہا ہے۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے) کے پوڈیم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن نے تہران کے علاقائی اثر و رسوخ کو کم کیا ہے اور عالمی برادری سے متحد دباؤ برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے لیے خطرہ بننے والے اور طاقت جمع کرنے والے بحران کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں غنڈہ گردی کرتے تھے لیکن اب وہ ایسےنہیں رہے۔
#WATCH | At the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, "It has been my great honor to settle eight wars and, in so doing, become friendly with the leaders of many of those countries. It was a great honor to do it. Numerous of these wars have gone on for many years and even decades. The reason I was able to make these settlements was the use of my relationships, trade, the use of tariffs and the threat of tariffs and various other reasons depending on the country... Pakistan and India, Armenia and Azerbaijan... Almost every one of these countries wrote me a letter of thanks. The Prime Minister of Pakistan, a terrific man, said that Donald Trump was responsible for saving 30 million lives and probably many more than that..." (Source: UN TV)— ANI (@ANI) September 22, 2026
ٹرمپ نے اشارہ کیا کہ انہیں ایران کے بارے میں واشنگٹن کی اگلی حکمت عملی کے حوالے سے بڑے فیصلے کا سامنا ہے۔ انہوں نے دو مختلف راستوں کا خاکہ پیش کیا: ایک ایسا معاہدہ جو ملک کو خود کو دوبارہ تعمیر کرنے یا مزید فوجی کارروائی کرنے کی اجازت دے گا۔
ٹرمپ نے پوچھا، "کیا ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہوگا جس سے وہ خود کو دوبارہ تعمیر کر سکے اور پہلے سے کہیں زیادہ عظیم قوم بن سکے، شاید مشرق وسطیٰ یا پوری دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک؟" انہوں نے کہا، "یا میں ایران (اسلامی جمہوریہ) کو مکمل طور پر تباہ کردوں اور اسے اتنی جلدی کردوں کہ انہیں دوبارہ کبھی لوگوں اور ملکوں کو مارنے اور تباہ کرنے کا موقع نہ ملے؟"
بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے باوجود ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ واشنگٹن اور تہران 3 نومبر کو ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد کامیابی کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم انتخابات کے بعد جلد ہی کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کے لیے کسی معاہدے تک نہ پہنچنا دانشمندی نہیں ہوگی۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آئندہ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی کارکردگی پر ایران تنازعہ کے ممکنہ سیاسی اثرات کے بارے میں بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں۔انہوں نے ریمارکس دیئے، "ہم نہیں سمجھتے کہ انتخابات لڑ رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی ایسا کیا ہے اور بھاری اکثریت سے جیت درج کی اور میں اگلے ڈھائی سال تک یہاں رہوں گا۔
اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی مذمت کے ووٹ کو فیصلہ کن فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اب ہمیں دباؤ برقرار رکھنے کے لیے متحد رہنا چاہیے۔
مزید برآں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے 1 بلین بیرل سے زیادہ پیٹرولیم کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت نقل و حمل کی پٹرولیم کی مقدار دشمنی شروع ہونے کے بعد کے تمام ریکارڈوں سے زیادہ ہے۔
امریکی فوجی ذخیرے کے بارے میں خدشات کو دور کرتے ہوئے، ٹرمپ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ واشنگٹن کے پاس ہتھیار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ فائر پاور ہے جس کے استعمال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ ریکارڈ توڑ پیمانے پر ہتھیار بنا رہا ہے اور گولہ بارود کی نئی فیکٹریاں بنا رہا ہے۔
ٹرمپ کے اعلانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ ایران دشمنی ساتویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اقوام متحدہ کی کارروائی کے لیے نیویارک میں تھے، تاہم انہوں نے ٹرمپ کے خطاب میں شرکت سے گریز کیا۔
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