مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان: 'ایران میں پاور پلانٹ پر حملے کا منصوبہ ملتوی'
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بامعنی مذاکرات ہوئے ہیں جس سے جنگ کا حل نکل سکتا ہے۔
Published : March 23, 2026 at 6:27 PM IST
دبئی: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ایران کے لیے آبنائے ہرمز کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی آخری تاریخ میں توسیع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے پانچ دنوں کے لیے ملتوی کر دے گا۔
ٹرمپ نے یہ اعلان اپنی ٹروتھ سوشل سائٹ پر اپنی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے کیا، جو اس دن کے بعد ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان "بہت اچھی اور بامعنی بات چیت" ہوئی ہے جس سے تنازع کا "مکمل اور کامل حل" نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت "پورے ہفتے" جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاور پلانٹس پر حملے کے ان کے خطرے کو ٹالنا "جاری ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی پر منحصر ہے۔"
ٹرمپ نے بات چیت کی تفصیل نہیں بتائی۔ ایران نے فوری طور پر دونوں ممالک کے درمیان کسی بات چیت کی تصدیق نہیں کی تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب ہاکان فیدان سے فون پر بات کی۔ ترکی اس سے قبل تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر چکا ہے۔
ٹرمپ کا یہ اعلان متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ اطلاع دینے کے بعد سامنے آیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی ادارے پیر کی سہ پہر ایران کی جانب سے نئے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس سے قبل پیر کو ایران نے خبردار کیا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں پاور پلانٹس پر حملہ کرے گا اور خلیج فارس میں بارودی سرنگیں بچھا دے گا۔ یہ انتباہ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد کیا گیا ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ نے آبنائے کو دوبارہ نہ کھولا تو وہاں کے پاور اسٹیشنوں کو بم سے نشانہ بنایا جائے گا۔
جنگ، اب اپنے چوتھے ہفتے میں، پہلے ہی کئی ڈرامائی موڑ دیکھ چکی ہے- ایران کے سپریم لیڈر کا قتل، ایک اہم ایرانی گیس فیلڈ پر بمباری، اور خلیجی عرب ممالک میں تیل اور گیس کی تنصیبات اور دیگر شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملے۔ اس تنازعہ نے 2,000 سے زیادہ جانیں لے لی ہیں، عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کے مصروف ترین ہوائی گزرگاہوں میں سے کچھ کو خطرہ ہے۔