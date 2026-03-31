ٹرمپ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار

وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا مقصد ایران سے دشمنی کو کم کرنا اور تہران پر سفارتی طور پر دباؤ ڈالنا تھا۔

آبنائے ہرمز (Getty Images)
Published : March 31, 2026 at 9:48 AM IST

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس اہم جانکاری کو وال اسٹریٹ جرنل نے انتظامیہ کے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے۔

اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حالیہ دنوں میں، ٹرمپ اور ان کے معاونین نے اندازہ لگایا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا مشن تنازعہ کو چار سے چھ ہفتوں کی ٹائم لائن سے آگے بڑھا دے گا۔

رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ایران کی بحریہ اور اس کے میزائلوں کے ذخیرے کو روکنے کے اپنے بنیادی اہداف کو حاصل کرنا چاہیے اور تہران پر سفارتی طور پر دباؤ ڈالتے ہوئے تجارت کی آزادانہ روانی کو بحال کرنا چاہیے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو واشنگٹن یورپ اور خلیج میں اتحادیوں پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی قیادت کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ (AP)

پیر کو ایک میڈیا بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ فوجی آپریشن کے لیے چار سے چھ ہفتوں کی متوقع ٹائم لائن بتائی ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم آج 30 ویں دن ہیں۔" لیویٹ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ عرب ممالک سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایران میں فوجی آپریشن کا بوجھ بانٹیں۔

جب لیویٹ سے پوچھا گیا کہ۔۔کیا کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک کو ایران آپریشن کا بوجھ اٹھانا چاہیے؟ تو انھوں نے کہا کہ، "مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں صدر کو کافی دلچسپی ہوگی۔ میں اس پر ان سے آگے نہیں بڑھوں گی لیکن یقینی طور پر یہ ایک آئیڈیا ہے، ایسی چیز جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان (ٹرمپ) سے مزید جان سکیں گے۔"

28 فروری سے، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جنگ کو پورے خلیجی خطے تک پھیلا دیا۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم گزرگاہ ہے۔

آبنائے ہرمز، ایک تنگ شپنگ لین ہے جو خلیج فارس کو بحر ہند سے جوڑتی ہے۔ اگر یہ مؤثر طریقے سے بند ہے جس کے نتیجے میں کنٹینر، پٹرول اور گیس کے کارگو بحری جہازوں سمیت روزانہ سینکڑوں جہازوں کی آمدورفت تقریباً رک گئی ہے۔

