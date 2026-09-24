چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ کے سہ روزہ دورے پر، ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں کیا خیرمقدم
ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے شی جن پنگ اور چین کی خاتون اول پینگ لی یوآن کا خیرمقدم کیا۔
By ANI
Published : September 24, 2026 at 7:50 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ہمراہ، بدھ کے روز (مقامی وقت کے مطابق) واشنگٹن کے جوائنٹ بیس اینڈریوز پر چینی صدر شی جن پنگ کا خیرمقدم کیا، جو امریکی صدر کی دعوت پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تین روزہ سرکاری دورے پر پہنچے ہیں۔
ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ سرکاری دورے کے حصے کے طور پر شی جن پنگ اور چین کی خاتون اول پینگ لی یوآن کا خیرمقدم کرنے کے لیے واشنگٹن کے جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچے۔
شی کا یہ دورہ چھ ماہ سے بھی کم عرصے میں ٹرمپ کے ساتھ ان کی دوسری ملاقات ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں تجارت، ٹیکنالوجی، اہم معدنیات اور وسیع تر امریکہ چین تعلقات کے احاطہ کی توقع ہے۔ خاص طور پر، گزشتہ اکتوبر میں بوسان سربراہی اجلاس میں طے پانے والی موجودہ امریکہ-چین ٹیرف معاہدہ نومبر میں ختم ہونے والا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس کے مستقبل کے ساتھ ساتھ چپس کی برآمد کے موجودہ لائسنسز پر بھی بات چیت کی جائے گی، اگرچہ کسی نتیجے کا پہلے سے فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ ریئر ارتھ اور برآمدی کنٹرول پر دونوں ملکوں کے بیچ اختلافات برقرار ہیں، جب کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ "غیر اسٹریٹجک" اشیاء کے ایک محدود بینڈ پر ٹیرف کم کرنے کے بارے میں بات چیت جاری ہے جس سے دونوں معیشتوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی ایک مرکزی موضوع بننے کی توقع ہے، جو ایسے خیالات پر مبنی ہے جن پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے، جیسے کہ دونوں ممالک کے درمیان نئے اے آئی ماڈلز کا جائزہ لینا یا چینی اوپن سورس سسٹمز تک نگرانی کو بڑھانا۔ امریکی حکام نے ٹرمپ اور جن پنگ کی ملاقات سے قبل بات چیت کی ٹھوس پوزیشن کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ دیگر متنازع محاذوں پر واشنگٹن میکسیکو میں منشیات کے گروہوں کو کیمیکلز کی فراہمی کے معاملے پر بیجنگ پر دباؤ ڈالنا جاری رکھے ہوئے ہے، اور ماضی کے طریقہ کار کے پیش نظر توقع ہے کہ ٹرمپ چینی جیلوں میں قید امریکی شہریوں کا معاملہ دوبارہ اٹھائیں گے۔
شی جن پنگ اس دورے سے قبل، ٹرمپ نے خود مئی میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا، جہاں شی جن پنگ نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں ان کی مہمانی کی تھی، اور دونوں رہنماؤں نے ایک "تعمیری، اسٹریٹجک اور مستحکم تعلق" قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اب امید ہے کہ ٹرمپ مکمل سرکاری دورے کے اعزازات کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔
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