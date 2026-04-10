ٹرمپ نے جنگ بندی کے درمیان ایران کو ایک بار پھر کیا خبردار، آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں سے وصول کرنا بند کر دیں فیس

واشنگٹن اور اسرائیل دونوں کا کہنا ہے کہ جنگ بندی لبنان تک نہیں ہے۔ اس اختلاف نے سفارتی کوششوں کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AFP)
Published : April 10, 2026 at 9:50 AM IST

واشنگٹن ڈی سی: جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں سے فیس (ٹول) وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے تہران کو اس کے خلاف خبردار کیا۔

ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں پر ٹول وصول کر رہا ہے۔" ٹرمپ نے کہا کہ "ایران ایسا نہ کرے تو بہتر ہے اور اگر ایسا ہے تو اسے ابھی روکنا چاہیے۔"

تہران کو عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی یاد دہانی

ایک اور پوسٹ میں، ٹرمپ نے ایران پر تیل کے ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے میں ناقص کام کرنے کا الزام لگایا اور تہران کو عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی یاد دلائی۔ انہوں نے کہا، "ایران بہت ہی ناقص کام کر رہا ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ تیل کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے میں بے ایمانی ہو گی۔ یہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔"

لبنان پر حملہ کرکے معاہدے کی خلاف ورزی

اس نے پہلے سے ہی نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں مذاکرات کے آغاز سے قبل دونوں فریقوں (امریکہ اور ایران) کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل تہران نے اسرائیل پر الزام لگایا تھا کہ وہ لبنان پر حملہ کرکے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی، جنگ بندی کا حصہ ہے۔

حزب اللہ کے خلاف فوجی آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری

تاہم لبنان کے متعلق واشنگٹن اور اسرائیل دونوں کا موقف ہے کہ جنگ بندی لبنان تک نہیں ہے۔ اس اختلاف نے سفارتی کوششوں کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے اور جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی نہیں ہے۔ انہوں نے حزب اللہ کے خلاف فوجی آپریشن کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔

حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے تک اسرائیل نہیں رکے گا

نیتن یاہو نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لبنان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہے۔ اسرائیل پوری طاقت سے حزب اللہ پر حملہ آور ہے۔ اسرائیل اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اسے دوبارہ سلامتی نہیں مل جاتی۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ انہوں نے کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور تاریخی امن معاہدے کے حصول کے لیے لبنانی حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کرے۔

کابینہ کو دو مقاصد کے حصول کی ہدایت

انہوں نے کہا، "لبنانی حکومت کی طرف سے بار بار کی درخواستوں کے بعد، میں نے کل رات کابینہ کو دو مقاصد کے حصول کے لیے لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کی: پہلا، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا۔ دوسرا، اس میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان تاریخی امن معاہدے تک پہنچنا شامل ہے۔"

مزید پڑھیں:

ایران نے آبنائے ہرمز میں متبادل راستوں کا اعلان کر دیا،،، اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری،، حملوں میں 182 افراد ہلاک

ایران کے ساتھ جنگ ​​بندی سیاسی مجبوری، سابق این ایس اے نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو خطرناک قرار دیا

ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا: بحری جہازوں پر حملوں کا انتباہ، بھارت کا پچاس فیصد تیل خطرے میں

ٹرمپ نے جنگ بندی کے بعد بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ایران معاہدے کو امریکہ کی فتح قرار دیا

سٹارمر نے ایران پر امریکی حملوں میں برطانیہ کے شامل نہ ہونے کے فیصلے کا دفاع کیا

ایران جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بھارتی تارکین وطن کو سلامتی کے خدشات

