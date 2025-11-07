امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے سال 2026 میں بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں، پی ایم مودی کو عظیم اور اچھا دوست قرار دیا
ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھردعویٰ کیا کہ، انھوں نے ٹیرف کی دھمکی دے کر بھارت پاکستان جنگ روکی تھی۔
Published : November 7, 2025 at 9:14 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک بار پھر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں "ایک عظیم شخص" اور "ایک دوست" قرار دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کی جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر اگلے سال 2026 میں ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے ساتھ ان کی بات چیت "بہت اچھی چل رہی ہے۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں (وزیر اعظم مودی) نے روس سے خریداری بڑی حد تک روک دی ہے۔ "اور وہ میرے ایک دوست ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں۔ وہ (پی ایم مودی) نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں۔ ہم اس کا پتہ لگائیں گے، اور میں چلا جاؤں گا۔" جب نامہ نگاروں نے ان سے براہ راست پوچھا کہ کیا وہ اگلے سال ہندوستان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ٹرمپ نے جواب دیا، "ہاں، شاید۔"
یہ اگست میں نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کے بھاری محصولات عائد کرنے کے فیصلے کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سال کے آخر میں کواڈ سربراہی اجلاس کے لیے ہندوستان کا دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہندوستان کے دورے سے متعلق امریکی صدر کا بیان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کا اشارہ ہے۔
اس سے قبل بدھ کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے بھی امریکہ بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ٹرمپ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔ لیویٹ نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ ہندوستان کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی منانے کے بعد پی ایم مودی سے بھی بات کی۔ ٹرمپ نے یہ بیان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کے دوران دیا، جہاں حکام نے ایک نئے اقدام کی نقاب کشائی کی جس کا مقصد امریکہ میں وزن کم کرنے والی مقبول ادویات کی قیمتوں کو کم کرنا ہے۔
پریس کے سامنے اپنے تبصرے میں ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ بھارت پاکستان جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کرنے کا اپنا دعویٰ دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ، تجارت کا استعمال کرتے ہوئے مئی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روک دی تھی۔
ٹرمپ نے کہا، "میں نے آٹھ جنگیں ختم کیں، میں کہوں گا کہ پانچ یا چھ ٹیرف کی وجہ سے ختم ہوئیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان اور پاکستان پر ایک نظر ڈالیں تو انہوں نے جنگ شروع کی، وہ دو نیوکلیئر ممالک ہیں۔۔۔ وہ ایک دوسرے کو گولی مار رہے تھے، آٹھ طیارے مار گرائے گئے، سات تھے، اب یہ آٹھ ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک جہاز جس کو مار گرایا گیا وہ کھو گیا۔ "
امریکی صدر نے کہا کہ انھوں نے بھارت پاکستان کو ٹیرف لگانے کی دھمکی دے کر جنگ روکنے پر مجبور کیا اور 24 گھنٹوں کے اندر جنگ روک دی۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اگر میرے پاس ٹیرف نہ ہوتے تو میں اس جنگ کو ختم نہیں کر پاتا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کو "عظیم قومی دفاع" بھی قرار دیا۔
ٹرمپ کا بھارت دورے اور پی ایم مودی سے متعلق تبصرہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کے درمیان آیا ہے، جس میں واشنگٹن کی طرف سے ہندوستان پر روسی تیل کی مسلسل خریداری پر اضافی 25 فیصد سمیت 50 فیصد محصولات عائد کیا گیا۔ ٹرمپ کا بیان یوکرین میں جاری جنگ کے دوران پابندیوں اور ایندھن کی پابندیوں کے ذریعے روس کو اقتصادی طور پر تنہا کرنے کی ان کی انتظامیہ کی وسیع تر کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، وزارت خارجہ ہند نے ٹرمپ کے تبصروں کا جواب دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ ملک کے توانائی کے حصول کے فیصلے قومی مفادات اور صارفین کی بہبود پر مبنی ہیں۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
