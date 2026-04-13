پوپ لیو کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے اے آئی کی مدد سے خود کو عیسیٰ مسیح قرار دے دیا!
پوپ لیو پر جوابی حملہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اے آئی تصویر شیئر کر کے خود کو عیسیٰ مسیح کے طور پر پیش کیا۔
Published : April 13, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ کے خلاف پوپ لیو کے تبصروں پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، مزید برآں، اے آئی سے تیار کردہ ایک تصویر شیئر کر کے خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی گئی اس تصویر میں ٹرمپ نے اے آئی کی مدد سے خود کو عیسیٰ مسیح کے روایتی لباس اور انداز میں پیش کر کے بیماروں کو ٹھیک کرتے ہوئے دکھایا۔ اس میں امریکی صدر ایک چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ بائبل میں ذکر کیے گئے لباس میں ملبوس، مسیح جیسا پوز دے رہے ہیں، اپنی ہتھیلی کو ایک بیمار آدمی کی پیشانی پر رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تصویر میں امریکی جھنڈا، اسٹیچو آف لبرٹی اور پس منظر میں جنگی جہاز کو دکھایا گیا ہے۔
New media post from Donald J. Trump— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026
(TS: 12 Apr 21:49 ET) pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ
یہ تصویر ٹرمپ کے اس پوسٹ کے چند منٹ بعد شیئر کی گئی جس میں انہوں نے پوپ لیو کو جرائم کے معاملے پر 'کمزور' اور خارجہ پالیسی کے لیے 'خوفناک' قرار دیا۔ امریکی صدر نے مزید لکھا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے پہلے پوپ کو "بنیاد پرست بائیں بازو کو کھانا بند کر دینا چاہیے"۔
ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ "ایسا پوپ نہیں چاہتے جو ریاستہائے متحدہ کے صدر پر تنقید کرے۔ میں بالکل وہی کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے منتخب کیا گیا تھا"۔ انہوں نے مزید کہا کہ "میں ایسا پوپ نہیں چاہتا جو یہ سمجھتا ہو کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا ٹھیک ہے۔"
متعلقہ خبر: 'ہر چیز پر قادر ہونے کا وہم' ایران میں امریکہ-اسرائیل جنگ کو ایندھن فراہم کر رہا ہے: پوپ لیو
ٹرمپ کی یہ تنقید پہلے امریکی پوپ کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے جنہوں نے انہوں نے ٹرمپ کا نام لیے بغیر خود پرستی، دولت پرستی، طاقت کی نمائش اور جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 'ہر چیز پر قادر ہونے کا وہم جنگ کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔''
سنیچر کے روز پوپ نے سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں دعائیہ تقریب میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سخت مخالفت کی۔ حالانکہ انہوں نے امریکہ یا ٹرمپ کا نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ امریکی صدر اور امریکی فوج کی طرف تھا، جو برملا اپنی فوجی برتری پر فخر کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
ایران جنگ پر پوپ لیو کا بڑا بیان، امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کی اپیل
دو ریاستی حل اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل، پوپ لیو چہار دہم کا بیان
ایران کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ جنگ سے آگے نکل چکا ہے: ٹرمپ
امریکہ آج سے ایرانی بندرگاہوں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بلاک کر دے گا