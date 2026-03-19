عالمی تیل بحران کے بیچ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کاروبار کی دی اجازت
امریکہ نے پابندیوں میں نرمی کی ہے تاہم کنٹرول کیش فلو کا کنٹرل امریکہ کے پاس ہی رہے گا۔
Published : March 19, 2026 at 3:11 PM IST
واشنگٹن: امریکی حکومت نے بدھ کے روز پابندیوں میں کچھ نرمی کرتے ہوئے امریکی کمپنیوں کو وینزویلا کی سرکاری تیل و گیس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران عالمی تیل کی سپلائی بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہی ہے، تاہم امریکہ نے پابندیوں میں اس طرح کی نرمی دی ہے کہ کیش فلو کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہی رہے گا۔
امریکی محکمہ خزانہ نے اجازت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) اب براہ راست امریکی کمپنیوں اور عالمی منڈیوں میں تیل فروخت کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا بدلاؤ ہے کیونکہ کئی برسوں سے امریکہ نے وینزویلا کی حکومت اور اس کے تیل کے شعبے سے لین دین تقریباً بند کر رکھا تھا۔
وائٹ ہاؤس نے کہا oy کہ صدر ٹرمپ 60 دن کے لیے جونز ایکٹ کی شرائط میں نرمی لائیں گے، جس کے تحت امریکی بندرگاہوں کے درمیان سامان صرف امریکی جہازوں پر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو اکثر ایندھن کی قیمتیں بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔
یہ اقدامات اس دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں جس کا سامنا امریکی حکومت کو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، کیونکہ دنیا کے تقریباً کل تیل کا پانچواں حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔
محکمہ خزانہ کے مطابق یہ اجازت نامہ وینزویلا کے توانائی کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور عالمی تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے، جس سے امریکہ اور وینزویلا دونوں کو فائدہ ہوگا۔ جنوری میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران نکولس مارودو کو اقتدار سے ہٹائے جانے اور گرفتار کیے جانے کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ وینزویلا کو مؤثر طریقے سے چلائے گا اور اس کا تیل فروخت کرے گا۔
اس نئے لائسنس سے مکمل طور پر پابندیاں ختم نہیں ہوتیں بلکہ محدود نرمی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے تحت وہ کمپنیاں جو 29 جنوری 2025 سے پہلے موجود تھیں، وینزویلا کا تیل خرید سکتی ہیں۔ تاہم کچھ پابندیاں برقرار ہیں۔ ادائیگیاں براہ راست PDVSA کو نہیں کی جا سکتیں بلکہ ایک امریکی کنٹرول والے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، یعنی امریکہ تیل کی تجارت کی اجازت دے گا لیکن رقم پر کنٹرول رکھے گا۔
اس کے علاوہ روس، ایران، شمالی کوریا، کیوبا اور بعض چینی اداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ وینزویلا کے قرض یا بانڈز سے متعلق لین دین بھی ممنوع رہے گا۔
یہ فیصلہ وینزویلا کی تیل پر منحصر معیشت کے لیے بڑا سہارا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا جبکہ بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی۔
وینزویلا میں سرکاری ملازمین کی اوسط تنخواہ تقریباً 160 ڈالر ماہانہ ہے، جبکہ نجی شعبے میں یہ تقریباً 237 ڈالر ہے۔ گزشتہ سال مہنگائی کی شرح 475 فیصد تک پہنچ گئی، جس سے خوراک عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔
وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر کا حامل ہے، لیکن بدانتظامی، بدعنوانی اور امریکی پابندیوں کے باعث تیل کی پیداوار 1999 میں 35 لاکھ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 2020 میں 4 لاکھ بیرل یومیہ سے بھی کم رہ گئی۔ اس دور میں ہیوگو شاویز برسر اقتدار آئے تھے۔
پہلے ٹرمپ دور میں امریکہ نے PDVSA پر پابندیاں لگا کر وینزویلا کو عالمی تیل مارکیٹ سے تقریباً باہر کر دیا تھا، جس کے بعد اسے اپنا تیل سستے داموں چین
