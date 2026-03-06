ٹرمپ کا پاسداران انقلاب کو انتباہ، ہتھیار ڈال دیں یا یقینی موت کا سامنا کریں
ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھرکے ایرانی سفارت کاروں سے بھی اپیل کی کہ وہ پناہ حاصل کریں اور'نیا ایران' بنانے میں امریکہ کی مدد کریں۔
Published : March 6, 2026 at 12:22 PM IST
واشنگٹن: ایران میں بم دھماکوں کی لہر کے درمیان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) پر زور دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو انہیں معاف کردیا جائے گا، نہیں تو انھیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میں ایک بار پھر ایرانی پاسداران انقلاب، فوج اور پولیس کے تمام ارکان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ وہ صرف مارے جائیں گے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ایرانی عوام اٹھ کھڑی ہوں اور اپنے ملک کو واپس لینے میں مدد کریں۔
.@POTUS: " i'm once again calling on all members of the iranian revolutionary guard, the military, and the police to lay down their arms. they're only going to be killed. now is the time to stand up... and help take back your country." https://t.co/OCs3wa5I4D pic.twitter.com/4OegRS6ttS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026
امریکی صدر نے پاسداران انقلاب کے ارکان پر زور دیا کہ وہ "تاریخ پر نظر ڈالیں" اور "مکمل معافی کے ساتھ مکمل طور پر محفوظ رہیں۔" ٹرمپ نے دنیا بھر میں ایرانی سفارت کاروں پر بھی زور دیا کہ وہ سیاسی پناہ حاصل کریں اور امریکہ کو "بڑی صلاحیت اور روشن مستقبل کے ساتھ ایک نئے اور بہتر ایران" کی تعمیر میں مدد کریں۔
ٹرمپ نے کہا، "امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو بھی اس ملک کی اگلی قیادت کرے گا وہ امریکہ یا کسی اور کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔
جمعرات کے شروع میں، ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں ایران کے اگلے رہنما کے انتخاب میں "ذاتی طور پر شامل" ہونے کی ضرورت ہے۔ Axios کے ساتھ ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو ملک کا اگلا لیڈر تسلیم نہیں کریں گے۔
انہوں نے کہا، "وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خامنہ ای کا بیٹا ہلکا پھلکا ہے۔ مجھے تقرری کے عمل میں شامل ہونا پڑے گا، جیسا کہ وینزویلا میں ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ ہوا۔۔۔ میں خامنہ ای کے بیٹے کو قبول نہیں کرتا۔ ہم کوئی ایسا شخص چاہتے ہیں جو ایران میں امن اور اتحاد لائے۔
28 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے میں خامنہ ای اور کئی دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی ہلاکت کے بعد، ایران کے خلاف فوجی مہم شروع ہونے کے بعد سے ٹرمپ کی ایرانی افواج اور سفارت کاروں سے ہتھیار ڈالنے کی یہ پہلی عوامی اپیل ہے۔