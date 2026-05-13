ثالث کے طور پر پاکستان پر بھروسہ نہ کریں: ریپبلکن سینیٹر گراہم نے امریکہ ایران امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر اٹھایا سوال
ریپبلکن پارلیمنٹرین لنڈسے گراہم نے کہا "میں پاکستان پر بھروسہ نہیں کرتا..." امریکی سینیٹر نے ایران کے معاملے پر اسلام آباد پر تنقید کی۔
Published : May 13, 2026 at 10:19 AM IST
نئی دہلی: ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ان رپورٹس پر پاکستان پر کڑی تنقید کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور اس تنازعہ میں اسلام آباد کی ثالثی کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے۔
منگل کو ایران جنگ اور امریکی دفاعی بجٹ پر سینیٹ کی تخصیصات کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، جنوبی کیرولینا کے سینیٹر گراہم نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو یہ امن عمل میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔
BREAKING: Sen. Lindsey Graham unloads on Pakistan after reports claim the Middle East mediator allowed Iran to use their bases to park military aircraft.— Fox News (@FoxNews) May 12, 2026
" i don't trust pakistan as far as i can throw them. if they actually do have iranian aircraft parked in pakistan bases to… pic.twitter.com/ULF5CPQSXM
معاہدے کے لیے کسی اور ثالث کی تلاش کرنی چاہیے
ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے منگل کو پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اسلام آباد پر ’’بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے‘‘۔ پاکستان کے کردار پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو ایران کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کے لیے کسی اور ثالث کی تلاش کرنی چاہیے۔
If this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role Pakistan is playing as mediator between Iran, the United States and other parties.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 11, 2026
Given some of the prior statements by Pakistani defense officials towards Israel, I would not be shocked if… https://t.co/OqJ1cdVLFX
ایرانی فوجی طیاروں کو ائیر بیس پر اترنے کی اجازت
سینیٹ کی تخصیصی ذیلی کمیٹی میں ایران جنگ اور دفاعی بجٹ پر سماعت کے دوران گراہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں جاری تعطل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ریپبلکن سینیٹر کے تبصرے سی بی ایس نیوز کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے جنگ بندی کے دوران ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ائیر بیس پر رہنے کی اجازت دی۔
امریکی سینیٹر نے پاکستان پر کیا لگایا الزام
رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ ایرانی طیارے پاک فضائیہ کے نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گراہم نے کہا، "مجھے پاکستان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے واقعی ایرانی فوجی اثاثوں کی حفاظت کے لیے اپنے ایئربیس پر ایرانی طیاروں کو پناہ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی اور کو ثالث کے طور پر مقرر کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ امن مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔"
کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے جب تک بات چیت جاری: وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ
سماعت کے دوران گراہم نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان کی جانب سے ایرانی طیاروں کی مبینہ رہائش غیر جانبدار ثالث کے کردار سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہیگستھ نے کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے جب تک بات چیت جاری ہے۔ سی بی ایس نیوز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے راولپنڈی کے قریب نور خان ایئربیس پر لاک ہیڈ C-130 کے ایک سرویلنس ویرینٹ سمیت کئی طیارے بھیجے ہیں۔
پاکستان کے کردار کا "دوبارہ جائزہ"
تاہم ایک پاکستانی اہلکار نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "نور خان ایئربیس شہر کے وسط میں واقع ہے۔ وہاں بڑی تعداد میں طیارے چھپائے نہیں جا سکتے۔" اس سے قبل سینیٹر گراہم نے کہا تھا کہ امریکہ کو ایران اور امریکہ مذاکرات میں ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار کا "دوبارہ جائزہ" لینا پڑ سکتا ہے۔
قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو قانون سازوں کے ساتھ روز گارڈن کلب کے عشائیے میں شرکت کی۔ عشائیہ سے قبل انہوں نے قانون سازوں سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، "میں آپ کے ساتھ عشائیہ میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ میں آج شام کے لیے ایرانیوں کو ایک طرف رکھنے جا رہا ہوں۔"