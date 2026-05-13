ثالث کے طور پر پاکستان پر بھروسہ نہ کریں: ریپبلکن سینیٹر گراہم نے امریکہ ایران امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر اٹھایا سوال

ریپبلکن پارلیمنٹرین لنڈسے گراہم نے کہا "میں پاکستان پر بھروسہ نہیں کرتا..." امریکی سینیٹر نے ایران کے معاملے پر اسلام آباد پر تنقید کی۔

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس (درمیان میں) پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر (بائیں)، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار (دائیں)، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز نیٹلی اے بیکر (بائیں سے دوسرے)، اور وزیر داخلہ راجہ نقوی (دائیں سے دوسرے) کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ جب وہ 11 اپریل 2026 بروز ہفتہ، اسلام آباد، پاکستان میں ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے پہنچ رہے ہیں (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 13, 2026 at 10:19 AM IST

نئی دہلی: ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ان رپورٹس پر پاکستان پر کڑی تنقید کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور اس تنازعہ میں اسلام آباد کی ثالثی کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے۔

منگل کو ایران جنگ اور امریکی دفاعی بجٹ پر سینیٹ کی تخصیصات کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، جنوبی کیرولینا کے سینیٹر گراہم نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو یہ امن عمل میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔

معاہدے کے لیے کسی اور ثالث کی تلاش کرنی چاہیے

ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے منگل کو پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اسلام آباد پر ’’بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے‘‘۔ پاکستان کے کردار پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو ایران کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کے لیے کسی اور ثالث کی تلاش کرنی چاہیے۔

ایرانی فوجی طیاروں کو ائیر بیس پر اترنے کی اجازت

سینیٹ کی تخصیصی ذیلی کمیٹی میں ایران جنگ اور دفاعی بجٹ پر سماعت کے دوران گراہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں جاری تعطل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ریپبلکن سینیٹر کے تبصرے سی بی ایس نیوز کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے جنگ بندی کے دوران ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ائیر بیس پر رہنے کی اجازت دی۔

امریکی سینیٹر نے پاکستان پر کیا لگایا الزام

رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ ایرانی طیارے پاک فضائیہ کے نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گراہم نے کہا، "مجھے پاکستان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے واقعی ایرانی فوجی اثاثوں کی حفاظت کے لیے اپنے ایئربیس پر ایرانی طیاروں کو پناہ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی اور کو ثالث کے طور پر مقرر کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ امن مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔"

کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے جب تک بات چیت جاری: وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ

سماعت کے دوران گراہم نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان کی جانب سے ایرانی طیاروں کی مبینہ رہائش غیر جانبدار ثالث کے کردار سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہیگستھ نے کہا کہ وہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے جب تک بات چیت جاری ہے۔ سی بی ایس نیوز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے راولپنڈی کے قریب نور خان ایئربیس پر لاک ہیڈ C-130 کے ایک سرویلنس ویرینٹ سمیت کئی طیارے بھیجے ہیں۔

پاکستان کے کردار کا "دوبارہ جائزہ"

تاہم ایک پاکستانی اہلکار نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "نور خان ایئربیس شہر کے وسط میں واقع ہے۔ وہاں بڑی تعداد میں طیارے چھپائے نہیں جا سکتے۔" اس سے قبل سینیٹر گراہم نے کہا تھا کہ امریکہ کو ایران اور امریکہ مذاکرات میں ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار کا "دوبارہ جائزہ" لینا پڑ سکتا ہے۔

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو قانون سازوں کے ساتھ روز گارڈن کلب کے عشائیے میں شرکت کی۔ عشائیہ سے قبل انہوں نے قانون سازوں سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، "میں آپ کے ساتھ عشائیہ میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ میں آج شام کے لیے ایرانیوں کو ایک طرف رکھنے جا رہا ہوں۔"

