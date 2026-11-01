سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان فضائی سروس میں تعطل جاری، اکاسا ایئر نے معطلی میں 18 نومبر تک توسیع کردی
حوثی باغیوں کے شہریوں اور ہوائی اڈوں سمیت بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے درمیان سعودی عرب میں پروازوں میں رکاوٹیں جاری ہیں۔
Published : November 1, 2026 at 8:45 PM IST
دبئی: یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی وجہ سے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان فضائی سروس میں تعطل جاری ہے۔ خلیجی ملک میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اکاسا ایئر نے اتوار کو جدہ کے لیے اپنی فلائٹ سروسز کی معطلی میں 18 نومبر تک توسیع کر دی۔ ایئر لائن نے کہا کہ ریاض جانے اور جانے والی پروازیں 30 نومبر تک معطل رہیں گی۔
ابھی دو دن پہلے ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کی جدہ، ریاض اور دمام کے لیے پروازیں 14 نومبر تک معطل رہیں گی۔ سعودی عرب میں شہریوں اور ہوائی اڈوں سمیت اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کے درمیان باقاعدہ پروازیں بدستور متاثر ہیں۔
ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے نے 22 اکتوبر کو ایک بیان میں کہا کہ 21 اکتوبر کو دمام کے کنگ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے میں ایک ہندوستانی شہری ہلاک اور دو دیگر زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ، مشرقی صوبے میں سعودی آرامکو کے شیبہ آئل فیلڈ پر حملے میں ایک اور ہندوستانی شہری زخمی ہوا تھا۔ سفارت خانے نے کہا کہ وہ سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور متاثرہ ہندوستانیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔
اس سے پہلے بھارت نے ریاض کے ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملوں کی مذمت کی تھی۔ بھارت نے کہا تھا کہ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔
جدہ میں ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل نے متاثرہ ہندوستانی شہریوں بالخصوص عمرہ زائرین کی مدد کرنے اور متبادل سفری انتظامات کرنے کے لیے ایئر لائنز، مقامی حکام اور کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے۔
حالیہ اعلانات کے مطابق، ایئر انڈیا، ایئر انڈیا ایکسپریس، اور انڈیگو نے سعودی عرب کے متعدد مقامات کے لیے اپنی پروازیں 14 نومبر تک معطل کر دی ہیں۔ اکاسا ایئر نے جدہ کے لیے 18 نومبر تک اور ریاض کے لیے 30 نومبر تک پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔تاہم، سعودی عرب کی ایئر لائنز ہندوستان کے لیے کچھ پروازیں چلا رہی ہیں۔
ہندوستانی سفارت خانے نے پہلے کہا تھا کہ ریاض ایئر پورٹ پر محدود آپریشنز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، جس میں ہندوستان کے لیے فلائینس خدمات بھی شامل ہیں، جب کہ سعودی ایئر لائنز دمام، جدہ اور مدینہ سے پروازیں چلا رہی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے ایئر لائنز کے ساتھ فلائٹ شیڈول چیک کریں۔
سعودی عرب میں بڑی تعداد میں ہندوستانی تارکین وطن آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی عازمین کی ایک بڑی تعداد بھی عمرہ کے لیے سعودی عرب کا سفر کرتی ہے۔