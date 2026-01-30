چودہ سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع، جشن کا ماحول
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ پہلے مسافروں کو دبئی یا دوحہ کے راستے سفر کرنا پڑتا تھا۔
Published : January 30, 2026 at 10:07 AM IST
لاہور/کراچی: 14 سال کے انتظار کے بعد جمعرات کی رات بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے ایک پرواز پاکستان کے شہر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ پرواز کے لینڈ ہوتے ہی دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس دوبارہ شروع ہو گئی۔
رپورٹس کے مطابق، بنگلہ دیش کی حکومت کی ملکیت والی ایئرلائن کو جمعرات کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ پاکستان ایئر پورٹ اتھارٹی (پی اے اے) نے اطلاع دی کہ بنگلہ دیش ایئر لائنز کی پرواز (BG-341) ڈھاکہ سے کراچی جمعرات کی شام پہنچی۔
2012 کے بعد یہ ڈھاکہ-کراچی روٹ پر پہلی براہ راست پرواز ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 14 سالوں میں ڈھاکہ سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والی پہلی پرواز ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دوستی کا نیا باب۔۔ 14 سال بعد فضائی رابطہ بحال، جس کا جشن کراچی ایئرپورٹ پر ایک اعلیٰ سطحی استقبالیہ تقریب سے منایا گیا۔ یہ پیشرفت بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے میل جول کے درمیان سامنے آئی ہے۔ 5 اگست 2024 کو طلباء کے حکومت مخالف مظاہرے کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ معزول کیا گیا تھا، اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان میں تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہونے والی تقریب میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر عمران حیدر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایئر لائن ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان ہفتہ میں دو بار پروازیں چلائے گی، اسے 30 مارچ تک اس روٹ پر پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایئر لائن نے اس ہفتے کے شروع میں ڈھاکہ میں اعلان کیا تھا کہ بیمان بنگلہ دیش ایئرلائن جمعرات اور ہفتہ کو ڈھاکہ-کراچی روٹ پر پروازیں چلائے گی۔
یہ پرواز ڈھاکہ سے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے روانہ ہوگی اور رات 11 بجے کراچی پہنچے گی۔ واپسی کی پرواز رات 12 بجے کراچی سے روانہ ہوگی اور 4 بجکر 20 منٹ پر ڈھاکہ پہنچے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتیں برسوں کے کشیدہ تعلقات کے بعد تجارت اور دیگر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے گزشتہ سال سے ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے پر بات چیت کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔
بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان پہلی بار گزشتہ سال اگست میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ڈھاکہ کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ ڈار کا ڈھاکہ کا دورہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس طرح کی پہلی اعلیٰ سطحی بات چیت تھی۔ حکام نے بتایا کہ دوبارہ لانچ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کی باضابطہ منظوری کے بعد کیا گیا ہے، جس نے بیمان کو اس روٹ پر کام کرنے اور پاکستانی فضائی حدود میں نامزد فضائی کوریڈور استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔
