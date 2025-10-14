کیا ایوانکا ٹرمپ نے مذہب تبدیل کر لیا؟ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا جواب دیا؟
تل ابیب: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 اکتوبر کو اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں اپنی تقریر کے دوران اپنی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر جیرڈ کشنر کا تذکرہ کیا۔ صدر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کے استقبال کے لیے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا، جس کی ثالثی امریکہ نے کی تھی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے داماد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "میں کسی ایسے شخص کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اسرائیل سے سچی محبت کرتا ہے۔ درحقیقت وہ اسرائیل سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میری بیٹی نے بھی مذہب تبدیل کر لیا، ان کی شادی بہت اچھی ہوئی اور اچھی طرح سے گزرے۔ وہ بہترین دوست ہیں۔"
صدر ٹرمپ کے مشیر کے طور پر کام کیا
ایوانکا ٹرمپ اور کشنر دونوں نے اپنے پہلے دور میں صدر ٹرمپ کے مشیر کے طور پر کام کیا، لیکن وہ اس سال زیادہ تر واشنگٹن سے باہر ہیں۔ ایوانکا اپنے مذہب کے بارے میں عام طور پر سمجھدار ہے۔
کیا ایوانکا ٹرمپ نے یہودیت اختیار کر لی؟
جی ہاں، ایوانکا کے شوہر، جیرڈ کشنر، یہودی ہیں اور انہوں نے 2009 میں ان کی شادی سے قبل یہودیت اختیار کر لی تھی۔ ووگ کے ساتھ 2015 کے ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مذہب کو عوامی موضوع بنانے سے گریزاں ہیں اور اسے بہت ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں۔
میرے لیے زندگی کا ایک بڑا فیصلہ
انہوں نے کہا، "ہم بہت سمجھدار ہیں، کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، کچھ کم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ذاتی چیز ہے۔ یہ میرے لیے زندگی کا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ میں بہت ماڈرن ہوں، لیکن میں ایک بہت ہی روایتی انسان بھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری پرورش کے طریقے میں یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔"
اپنی 2017 کی کتاب، "خواتین جو کام کرتی ہیں
کامیابی کے اصولوں کو دوبارہ لکھنا،" میں اس نے اپنے خاندان کے ساتھ یہودی شباب کا مشاہدہ کرنے اور اس وقت کو خاندان کے ساتھ گزارنے کے لیے استعمال کرنے کا بیان کیا۔
ایوانکا ٹرمپ کے شوہر جیرڈ کشنر یہودی ہیں
ایوانکا ٹرمپ کے شوہر جیرڈ کشنر آرتھوڈوکس یہودی ہیں۔
کشنر نے اپنی 2022 کی یادداشت "بریکنگ ہسٹری" میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بار ایوانکا ٹرمپ سے مذہبی اختلافات پر رشتہ توڑ دیا تھا، لیکن دونوں دوبارہ جڑ گئے اور جب کشنر نے ڈونالڈ ٹرمپ سے دوپہر کے کھانے پر ملاقات کی، اس امید پر کہ وہ مضبوط تعلقات قائم کریں گے، وہ مذہب تبدیل کرنے کے عمل میں تھی۔
نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب میں شادی
کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کی شادی 2009 میں بیڈ منسٹر، نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب میں ہوئی تھی۔ اپنی یادداشتوں میں، کشنر نے اپنے سسر کے بارے میں لکھا، "وہ ہماری یہودی روایات کا احترام کرتے تھے اور ایوانکا کو اسیل کے پاس لے جانے سے پہلے، اس نے یرملکے پہننے کے لیے کہا۔"
ایوانکا ٹرمپ نے سیاست سے ایک قدم پیچھے ہٹ لیا
ایوانکا ٹرمپ اپنے پہلے دور میں صدر کی سینئر مشیر تھیں اور اکثر ان کے ساتھ دیکھی جاتی تھیں۔ اپنی مدت کے اختتام پر، انہیں بڑے غیر ملکی دوروں پر غیر سرکاری سفارت کار کے طور پر کام کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران کشنر صدر کے سینئر مشیر بھی تھے۔
ایوانکا ٹرمپ صدر کی دو بیٹیوں میں سب سے بڑی
ایوانکا ٹرمپ صدر کی دو بیٹیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ ان کی والدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی بیوی ایوانا تھیں جن کا انتقال 2012 میں ہوا۔ ان کے دو بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ایرک ٹرمپ بھی ایوانا کے بیٹے ہیں اور ٹرمپ آرگنائزیشن کو سنبھالتے ہیں۔ ان کے والد کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے ایوانکا ٹرمپ، ٹرمپ آرگنائزیشن میں ایگزیکٹیو نائب صدر بھی تھیں۔