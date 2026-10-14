لندن: نئی دہلی احتجاج کی تائید میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ’زبردست مظاہرہ‘، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ
مظاہرے کے دوران مختلف طلبا رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیوں کے جمہوری حقوق کے دفاع کےلیے منظم ہونے پر زور دیا۔
Published : October 14, 2026 at 3:25 PM IST
لندن: برطانیہ میں مقیم جنوبی ایشیائی تارکینِ وطن کی نمائندہ تنظیموں اور طلبہ گروپوں نے نئی دہلی میں جاری عوامی تحریک سے اظہارِ یکجہتی کے لیے لندن میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ایک "ہنگامی احتجاجی مظاہرے" کا انعقاد کیا۔ اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں طلبہ اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی اور بھارت میں جمہوری حقوق، حقِ رائے دہی اور پرامن احتجاج کے حق کے تحفظ کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
مظاہرے کا اہتمام مشترکہ طور پر ’ساؤتھ ایشیا سالیڈیرٹی گروپ‘، ’کیمبرج ساؤتھ ایشین فورم اگینسٹ ہندوتوا‘، ’انڈین ورکرز ایسوسی ایشن‘ اور ’سوآس (ایس او اے ایس) امبیڈکر سوسائٹی‘ سمیت متعدد دیگر تنظیموں کی جانب سے منگل کی شام کیا گیا۔ شرکاء نے نئی دہلی کے معروف احتجاجی مقام سے منسوب "جنتر منتر 2.0 مظاہروں" کی حمایت کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
اس اجتماع کا بنیادی مقصد بھارت میں جاری احتجاج کے مطالبات کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا، جن میں بھارت کے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی فوری برطرفی اور ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی ’اسپیشل انٹینسیو ریویژن‘ (ایس آئی آر) کے عمل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ ساؤتھ ایشیا سالیڈیرٹی گروپ کی نمائندہ مکتی شاہ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ "یہ محض کسی ایک بدعنوان اہلکار کی برطرفی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع عوامی بیداری اور تحریک ہے۔
برطانیہ میں ہمارے لیے اس آواز کو اٹھانا اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ موجودہ بھارتی حکومتی نظام عالمی سطح پر انتہائی دائیں بازو کی سیاست کا اہم حصہ ہے، جس کے اثرات اب اس ملک (برطانیہ) میں بھی تیزی سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔" مظاہرے کے دوران مختلف طلبہ رہنماؤں نے بھی شرکاء سے خطاب کیا اور برطانیہ میں مقیم برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے عوام کے جمہوری حقوق کے دفاع کے لیے منظم ہوں۔
مظاہرین نے کتبے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نعرے درج تھے، جبکہ شرکاء نے بھارت میں مظاہرین، صحافیوں اور وکلاء کے خلاف مبینہ ریاستی جبر، پولیس تشدد اور جنسی ہراسانی کے واقعات کی سخت مذمت کی۔ لندن میں ہونے والا یہ مظاہرہ برطانیہ بھر میں جاری مہم کا حصہ تھا، اسی سلسلے میں ’اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا‘ (ایس ایف آئی) یو کے چیپٹر نے کارڈف، لیڈز اور ایڈنبرا میں بھی اظہارِ یکجہتی کے لیے احتجاجی اجتماعات منعقد کیے۔
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نئی دہلی میں اپوزیشن جماعتوں، طلبا تنظیموں اور سیاسی گروہوں نے گزشتہ برس شروع کیے گئے ’ایس آئی آر‘ (ایس آئی آر) عمل میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے اور انتخابی نظام میں اصلاحات کے لیے احتجاج تیز کر رکھا ہے۔