سعودی عرب میں ذوالحجہ کا چاند نظر آگیا، 27 مئی کو عیدالاضحیٰ
9 ذوالحجہ یعنی یومِ عرفہ 26 مئی بروز منگل ہوگا، جس روز لاکھوں عازمینِ حج میدانِ عرفات میں رکنِ اعظم حج ادا کریں گے۔
Published : May 17, 2026 at 10:38 PM IST
حیدرآباد : سعودی عرب میں ذوالحجہ 1447 ہجری کا چاند نظر آنے کی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے، جس کے بعد پیر 18 مئی کو یکم ذوالحجہ ہوگی جبکہ عیدالاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی 2026 کو منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے چاند نظر آنے کے اعلان کے بعد عالمِ اسلام میں خوشی، عقیدت اور روحانی جذبے کی لہر دوڑ گئی ہے۔
سعودی حکام کے مطابق 9 ذوالحجہ یعنی یومِ عرفہ 26 مئی بروز منگل ہوگا، جس روز لاکھوں عازمینِ حج میدانِ عرفات میں رکنِ اعظم حج ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ مناسکِ حج کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے گا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام مکہ مکرمہ، منیٰ، مزدلفہ اور عرفات میں عبادات، دعا اور استغفار میں مصروف ہوں گے۔
متحدہ عرب امارات، پاکستان اور کئی خلیجی ممالک نے بھی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی تصدیق کرتے ہوئے 27 مئی کو عیدالاضحیٰ منانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بھارت کے بیشتر علاقوں میں چاند نظر نہ آنے کے باعث یہاں 28 مئی بروز جمعرات کو عیدالاضحیٰ منائے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری اور نہایت مقدس مہینہ ہے، جس میں فریضۂ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کو انتہائی فضیلت حاصل ہے اور ان ایام میں عبادت، ذکر و اذکار، روزہ، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔