ایران-امریکہ امن معاہدے کی تفصیلات سامنے آگئیں، جانیں 14 نکاتی مفاہمتی مسودے میں کیا ہے؟
امن معاہدے پر 19 جون کو دستخط ہونے ہیں جس کے ساتھ ہی دنیا کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔
Published : June 15, 2026 at 9:17 AM IST
تہران: ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امن معاہدے کی تصدیق کے بعد کہا کہ، اسلامی جمہوریہ نے امریکہ کے خلاف جنگ میں "عظیم فتوحات" حاصل کی ہیں۔
نائب وزیر کاظم غریب آبادی نے پیر کی صبح ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے تبصروں میں کہا کہ، "دشمن جس نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، اپنے تمام مقاصد میں شکست کھا گیا اور اسلامی جمہوریہ ایران نے جنگ میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔"
امن معاہدے سے ایران کو کیا فائدہ ملا؟
ایران کی مہر خبررساں ایجنسی نے پیر کے روز دونوں ملکوں کے درمیان 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے جانکاری فراہم کی ہے۔
1- مسودےکے تحت امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی۔ معاہدے کے فوری بعد اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا جب امریکی صدر نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی تصدیق کی۔
2- ایران کو معاہدے کا دوسرے سب سے بڑے فائدے کے طور پر ایران کے تیل اورپیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا شامل ہے۔
3- مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پرفوری اورمستقل جنگ بندی بھی شامل ہے۔
4- امریکا و اتحادیوں کو ایران کی تعمیرِ نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر دینا ہوں گے۔
5- حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں۔
6- مذاکرات کے دوران ایران کے 24 ارب ڈالر منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے قبل ہی امریکہ ایران کے منجمد 12 ارب ڈالر جاری کرے گا۔
7- حتمی ایران امریکہ امن معاہدہ کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قراردادکے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے۔
برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار: مشترکہ بیان
مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اتوار کو ایک مشترکہ بیان کے مطابق برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے کہا کہ وہ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ "ہم ایران کے جوہری پروگرام پر واضح اور قابل تصدیق اقدامات کے جواب میں متعلقہ پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس لمحے سے فائدہ اٹھانے، رفتار برقرار رکھنے اور طویل مدتی سفارتی تصفیہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ، ایران اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔"
مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، "ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس مقصد کے لیے امریکہ، ایران اور آئی اے ای اے (بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی) کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: