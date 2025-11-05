نیویارک شہر کو ملا پہلا مسلم میئر، ڈیموکریٹ ظہران ممدانی الیکشن جیت گئے
ٹرمپ کے انتباہات کے باوجود نیویارک سٹی کے عوام نے ظہران ممدانی کو اپنے میئر کے طور پر چن لیا ہے۔
Published : November 5, 2025 at 8:35 AM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نیویارک سٹی کے عوام نے ڈیموکریٹ ظہران ممدانی کو اپنے میئر کے طور پر چن لیا ہے۔
ظہران ممدانی نے اپنی مہم کے ذریعے نوجوان ووٹروں کو حقیقتاً متحرک کیا۔ انھوں نے شہر کو مہنگائی سے نکال کر سستا بنانے پر اپنی مہم کو مرکوز کیا تھا۔ یہی وہ موضوع تھا جس کو گزشتہ انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی واضح طور پر قومی سطح پر اٹھانے میں ناکام رہی تھی۔
#WATCH | Newly-elected Mayor of New York City, Zohran Mamdani says, " ...for as long as we can remember, the working people of new york have been told by the wealthy and the well-connected that the power does not belong in their hands...tonight, against all odds, we have grasped… pic.twitter.com/1r77pIQVXl— ANI (@ANI) November 5, 2025
نیو یارک سٹی کے نومنتخب میئر، ظہران ممدانی نے اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے عوام سے خطاب کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "جب تک ہم یاد رکھ سکتے ہیں، نیویارک کے محنت کش لوگوں نے دولت مند لوگوں کو بتایا ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔۔۔۔آج رات، تمام تر مشکلات کے باوجود، ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔"
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کو ریپبلکن امیدوار کی شکست کی وجہ بتائی۔
نیویارک سٹی بورڈ آف الیکشنز نے منگل کے روز کہا تھا کہ میئر کے انتخاب میں ووٹروں کی تعداد تین دہائیوں سے زائد عرصے میں پہلی بار 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
ووٹنگ ختم ہونے کے بعد بورڈ نے ایک بیان جاری کیا جس کے مطابق، 1969 کے بعد پہلی بار ٹرن آؤٹ 2 ملین سے تجاوز کر گیا۔
ریکارڈ توڑ ٹرن آؤٹ ایک شدید مقابلہ اور سیاسی طور پر اہمیت کے حامل الیکشن میں عوامی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔
November 5, 2025
دی ہل کی رپورٹ کے مطابق، ممدانی کا نیویارک شہر کے میئر کی دوڑ جیتنا شہر کے لیے ایک تاریخی اور تبدیلی کا لمحہ ہے کیونکہ یہ ترقی پسند سیاست کے ایک نئے دور کا آغاز ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے مستقبل پر دوبارہ بحث شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ممدانی نیویارک شہر کی تاریخ میں قیادت کرنے والے پہلے مسلم ہیں۔ ممدانی کی جیت کو حالیہ انتخابات میں سب سے زیادہ حیران کن سیاسی اپ سیٹوں میں سے ایک کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ ظہران ممدانی نے نیویارک کے سابق گورنر اینڈریو کوومو کو شکست دی ہے۔
New Yorkers have spoken and voted for change. Congrats Mayor-elect @ZohranKMamdani! pic.twitter.com/QB9rv61THm— Democrats (@TheDemocrats) November 5, 2025
دی ہل کے مطابق، ممدانی کی مہم سستی اور ایکویٹی پر مرکوز تھی، جس میں "کرایہ منجمد کرنے"، "شہر کی ملکیتی گروسری اسٹورز" قائم کرنے اور "شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ بنانے کا عہد کیا گیا تھا۔ ان کے پرجوش ایجنڈے نے نوجوان اور محنت کش طبقے کے ووٹروں کو ان کی جانب راغب کیا ہے۔ ممدانی کی اس تاریخی جیت نے انہیں ترقی پسندوں اور پارٹی کے اندر ایک منقسم شخصیت دونوں کے درمیان ایک مثالی شخصیت بنا دیا۔ ممدانی کی شخصیت ہی تھی جس نے ممتاز جمہوری رہنماؤں کو اس بات پر تقسیم کر دیا کہ آیا ان کی حمایت کی جائے۔
مہم کے دوران سب سے زیادہ متنازعہ نکات میں سے ایک اسرائیل حماس تنازعہ کے حوالے سے ممدانی کے خیالات پر مرکوز رہا۔
#WATCH | Slogans of " free palestine" being chanted outside the zohran mamdani campaign hq in new york city, as hundreds of his supporters gather here. mamdani has won the new york city mayoral election. pic.twitter.com/ejW1cpLits— ANI (@ANI) November 5, 2025
ظہران ممدانی کی جیت کے بعد نیو یارک سٹی میں ظہران ممدانی کی مہم کے ہیڈکوارٹر کے باہر ان کے سینکڑوں حامی جمع ہو گئے۔ ممدانی کے حامیوں نے یہاں "آزاد فلسطین" کے نعرے لگائے۔
دی ہل نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ممدانی اسرائیل کا ایک سخت ناقد رہے ہیں۔ انھوں نے اسرائیل پر "غزہ میں نسل کشی" کا الزام لگایا اور اعلان کیا کہ وہ نیویارک شہر میں قدم رکھنے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ انھوں نے اس ضمن میں کہا کہ، نیویارک کو "بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھنا چاہیے۔"
ان کے تبصروں نے فلسطین حامی گروپوں کی طرف سے تعریف اور اسرائیل نواز آوازوں کی طرف سے ردعمل دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس سے شہر کے رائے دہندگان میں نظریاتی اختلافات کو مزید تقویت ملی۔
ممدانی کو اپنے ماضی کے تبصروں پر بھی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا جس میں پولیس کو "ڈیفنڈ" کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم، بعد میں انھوں نے فاکس نیوز کے انٹرویو کے دوران نیویارک پولیس ڈپارٹمنٹ سے عوامی سطح پر معافی مانگ لی۔ ممدانی کے اس اقدام نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اعتدال پسند ووٹروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔
دریں اثنا ، کوومو کی مہم ، متعدد ممتاز ڈیموکریٹس کی حمایت کے باوجود ، ان کے اپنے تنازعات کی وجہ سے کم ہوگئی۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد انہوں نے 2021 میں گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کی انہوں نے تردید کی تھی۔
ہل نے مزید بتایا کہ کوومو کو اس گواہی کے بارے میں محکمہ انصاف کی تحقیقات کا بھی سامنا کرنا پڑا جس نے کانگریس کو کورونا وبائی امراض کے دوران نرسنگ ہوم میں ہونے والی اموات کے بارے میں ریاستی صحت کی رپورٹ دی تھی۔
یہاں تک کہ میئر ایڈمز کے دستبردار ہونے اور کوومو کی توثیق کے بعد بھی، ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا نے دوڑ سے باہر ہونے سے انکار کر دیا، جس سے ووٹ کا دوہرے ہندسے تک پہنچ گیا۔ نتیجتاً اس سے ممدانی کو فائدہ پہنچا۔
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 4, 2025
( Donald J. Trump - Nov 03, 2025, 5:16 PM ET )
If Communist Candidate Zohran Mamdani wins the Election for Mayor of New York City, it is highly unlikely that I will be contributing Federal Funds, other than the v… pic.twitter.com/6pzdBkaJgk
واضح رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری طور پر نیو یارک اسٹیٹ کے سابق گورنر اینڈریو کوومو کی شہر کے اعلیٰ عہدے کے لیے توثیق کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا، "اگر کمیونسٹ امیدوار ظہران ممدانی نیویارک شہر کے میئر کے لیے انتخاب جیت جاتے ہیں، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے پہلے گھر کے لیے، کم از کم مطلوبہ حد سے زیادہ وفاقی فنڈز میں حصہ دوں گا، کیونکہ ایک کمیونسٹ اقتدار میں ہونے کے بعد، اس عظیم شہر کے کامیاب ہونے یا زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے!"
یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور نیو یارک شہر میں پرورش پانے والے 34 سالہ ہندوستانی نژاد امریکی، ممدانی نیویارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں جو میئر کے لیے انتخاب لڑ رہے تھے۔
(ANI اور AP ان پٹ کے ساتھ)
