امریکی وسط مدتی انتخابات میں'نیلی لہر' : ٹرمپ کے چہیتے وویک راماسوامی کو شکست، ڈیموکریٹ ایمی ایکٹن نے اوہائیو کی گورنر شپ جیت لی
ہندوستانی نژاد وویک راماسوامی اوہائیو کے گورنر کے انتخاب میں، ٹرمپ کے پسندیدہ امیدوار تھے۔
Published : November 4, 2026 at 10:22 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: 2026 کے وسط مدتی انتخابات کے دوران امریکہ بھر میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اہم پیش رفتوں میں ان علاقوں میں ڈیموکریٹس کی نمایاں فتوحات شامل ہیں جو روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں اقتدار کی تبدیلی کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے۔
'فاکس نیوز ڈیسیژن ڈیسک' کے مطابق، اوہائیو کی گورنر شپ کے مقابلے میں ایک حیران کن نتیجے کے طور پر، ڈیموکریٹ ایمی ایکٹن نے اپنے ریپبلکن حریف وویک راماسوامی کو شکست دے دی ہے۔ اب وہ ریاست کی اگلی گورنر بننے جا رہی ہیں۔
ہندوستانی نژاد وویک راماسوامی اوہائیو کے گورنر کے انتخاب میں، ٹرمپ کے پسندیدہ امیدوار تھے۔ اوہائیو، نائب صدر جے ڈی وینس کی آبائی ریاست ہے۔ اس انتخاب کے دوران خاص طور پر سخت انتخابی مہم دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔
اسی طرح کا رجحان 'لون اسٹار اسٹیٹ' (ٹیکساس) میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، جہاں ڈیموکریٹ جیمز ٹالاریکو نے ٹیکساس سینیٹ کے ایک انتہائی اہم مقابلے میں ریپبلکن کین پیکسٹن کو شکست دی ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی، اس ریاست میں ریپبلکن پارٹی کی تین دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری مسلسل کامیابیوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ 'سی بی ایس نیوز' کے مطابق، 58 فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر، ٹالاریکو 58.1 فیصد کے ساتھ فیصلہ کن برتری حاصل کیے ہوئے تھے، جبکہ پیکسٹن کو 40.4 فیصد ووٹ ملے۔
ٹیکساس کے اس انتخابی مقابلے نے قومی سطح پر توجہ حاصل کی ہے۔ اس نے نہ صرف ریاست کے دیرینہ سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے بلکہ امریکی سینیٹ پر کنٹرول کے حوالے سے بھی اس کے اہم مضمرات ہیں۔ اس مقابلے میں معاشی پالیسیوں اور ووٹرز کے نظریات پر شدید بحثیں دیکھنے میں آئیں۔
دریں اثنا، وفاقی سطح پر بھی ایک بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ 'سی این این ڈیسیژن ڈیسک' اور 'این بی سی نیوز' کے اندازوں کے مطابق، توقع ہے کہ ڈیموکریٹس کم از کم 244 نشستیں حاصل کر لیں گے، جس سے انہیں امریکی ایوانِ نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
اس قانون ساز فتح کے ساتھ، ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز تاریخ رقم کرنے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اگر انہیں باضابطہ حمایت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ ایوان کے پہلے افریقی نژاد امریکی اسپیکر بن سکتے ہیں۔ نئی کانگریس کا اجلاس تین جنوری کو منعقد ہوگا۔ ایوان کا کنٹرول حاصل کرنے سے ڈیموکریٹس کو ٹرمپ انتظامیہ کی چھان بین کرنے، کانگریس کی سخت تحقیقات شروع کرنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت کے آخری دو سالوں کے دوران قانون سازی کے ایجنڈے کو چیلنج کرنے کا وسیع اختیار ملے گا۔
مجموعی طور پر، یہ ابھرتے ہوئے نتائج پورے ملک میں طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے امریکی سیاست میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔
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