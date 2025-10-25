پاکستان مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، یو این میں بھارت کا مطالبہ
اقوام متحدہ میں بھارتی سفیر نے ایک بار پھر کہاکہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔
Published : October 25, 2025 at 12:46 PM IST
نیویارک: پاکستان کے لیے جمہوریت کو "غیر ملکی" تصور قرار دیتے ہوئے بھارت نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روک دے۔ وہاں کے لوگ فوجی قبضے، جبر، بربریت اور استحصال کے خلاف "کھلی بغاوت" کر رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمعہ کو پاکستان کے ایلچی کی طرف سے "اقوام متحدہ تنظیم: مستقبل کے لیے نقطہ نظر" کے موضوع پر اٹھائے گئے حوالہ جات کا جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ پروتنیہی ہریش نے کہا کہ "جموں و کشمیر کے لوگ بھارت کی آزمودہ جمہوری روایات اور آئینی فریم ورک کے مطابق اپنے بنیادی حقوق کا استعمال کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ تصورات پاکستان کے لیے اجنبی ہیں۔"
بھارتی سفیر نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ "جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔" اسلام آباد پر سخت تنقید کرتے ہوئے ہریش نے کہا کہ "ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرے جس پر وہ غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ یہاں کے لوگ پاکستان کے فوجی قبضے، جبر، بربریت، اور وسائل کے غیر قانونی استحصال کے خلاف کھل کر بغاوت کر رہے ہیں۔"
ہریش نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقوام متحدہ کو "حقیقی، جامع اصلاحات" کرنا ہوں گی اور کہا کہ سلامتی کونسل کا 80 سال پرانا ڈھانچہ اب موجودہ جغرافیائی سیاسی حقائق کی نمائندگی نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا، "سنہ 1945 کے جغرافیائی سیاسی حقائق کی عکاسی کرنے والا کونسل کا پرانا ڈھانچہ 2025 کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔" انہوں نے "مذاکرات" کے ذریعے سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں "بروقت" توسیع پر زور دیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گلوبل ساؤتھ کو عالمی فیصلہ سازی میں زیادہ آواز اٹھنی چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ "اصلاحات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا ہمارے شہریوں، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔"
ہریش نے کہا، "ممالک کا یہ گروپ انسانیت کے ایک وسیع تناسب کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے اپنے منفرد چیلنجز ہیں، خاص طور پر ترقی، آب و ہوا اور مالی امداد کے شعبوں میں۔" انہوں نے مزید کہا کہ عالمی فیصلہ سازی کے عمل کو زیادہ جمہوری اور جامع ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے لیے ایک نیا نقطہ نظر بنایا جانا چاہیے جو عالمی چیلنجز جیسے کہ وبائی امراض، دہشت گردی، اقتصادی عدم استحکام، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے زیادہ چست اور جوابدہ ہو۔ ہریش نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے کثیرالجہتی ادارے کو عصر حاضر سے "مطابقت، قانونی حیثیت، اعتبار اور تاثیر" کے سوالات کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا، "اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں ساختی ایڈجسٹمنٹ خوش آئند ہے، لیکن کافی نہیں۔" انہوں نے زور دیا کہ تنظیم کی 80 ویں سالگرہ کا مقصد "اقوام متحدہ اور اس کے اہم اداروں میں حقیقی، جامع اصلاحات" ہونا چاہیے۔
ہریش نے جنرل اسمبلی کو اقوام متحدہ کے اہم سوچے سمجھے اور پالیسی ساز ادارے کے طور پر بحال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کا ادراک کرنے کے لیے دیگر اداروں خصوصاً سلامتی کونسل کے ساتھ ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
انہوں نے رکن ممالک کو اقوام متحدہ کو "تقسیم پسند سیاست اور تنگ مقاصد کے لیے ایک تھیٹر" کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا، "ایک ایسی دنیا میں جو کئی دراڑوں سے منقسم اور بکھری ہوئی ہے، اقوام متحدہ عالمی مشترکہ بھلائی کے لیے ہماری اجتماعی توانائیوں کو بروئے کار لانے کا واحد راستہ ہے۔"
