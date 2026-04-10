شہباز شریف اور عاصم منیر کو امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ۔ قرارداد پیش
ایران اور امریکہ نے تنازعہ کو روکنے میں اہم کردار کے لیے شہباز شریف اور منیر کی موثر سفارت کاری کی ستائش کی ہے۔
Published : April 10, 2026 at 8:13 AM IST
لاہور: جمعرات کو پاکستان کی پنجاب صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ (ن) کے ایک قانون ساز نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پیش کی۔
حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل-این) کے چیف وہپ رانا ارشد کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پاکستان کی قیادت نے "موثر سفارت کاری" کا مظاہرہ کیا ہے۔
اس میں کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اور ایوان وزیر اعظم شریف، فیلڈ مارشل منیر، اور وزیر خارجہ ڈار کی "موثر سفارت کاری" کی ستائش کرتا ہے، جس نے "خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کی راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کی۔"
اسلام آباد آج امریکہ اور ایران کے درمیان سخت سیکیورٹی کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔
پاکستان اور دیگر کی ثالثی میں بدھ کے روز، امریکہ اور ایران نے دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ اس میں مختلف شرائط شامل ہیں۔ جس میں سب سے اہم آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا شامل ہے۔ پاکستان آج دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کرے گا جس کا مقصد اس نازک جنگ بندی کو دیرپا امن میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم کرنا اور مغربی ایشیا میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے۔
امریکہ اور ایران نے بدھ کو دو ہفتے کی مشروط جنگ بندی پر ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات دور کرنے اور موجودہ جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے کے لیے اسلام آباد میں ملاقات ہونے والی ہے۔
پاکستان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر پہچان حاصل کر رہا ہے: وزیر دفاع خواجہ آصف
اس سے قبل پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اسلام آباد اب خطے کے اندر اور عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر پہچان حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کے مشروط جنگ بندی کے معاہدے کے چند گھنٹے بعد آصف نے یہ تبصرہ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ (جنگ بندی) ہماری پوری قیادت کی کامیابی کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس نتیجے پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آصف نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’استحکام اور امن قائم ہو گا۔
آصف نے مزید کہا کہ پاکستان نے گزشتہ سال بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد ایک طویل راستہ طے کیا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں، پوری دنیا اب اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔
