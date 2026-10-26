تہران میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے اعلیٰ سطحی وفود کی ملاقات، خطے میں دوبارہ تنازعہ بھڑکنے کا خدشہ
سعودی عرب کوامید ہے کہ یہ وفود"کشیدگی کم کرنے، علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے اور استحکام کو فروغ دینے کے راستے" تلاش کر سکیں گے۔
Published : October 26, 2026 at 1:16 PM IST
تہران: ایرانی حکام کے مطابق، پیر کے روز سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے اعلیٰ سطحی وفود تہران میں موجود تھے۔ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کیں جن کا مقصد ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مابین ممکنہ طور پر دوبارہ سر اٹھانے والے تنازعے کو کسی طرح روکنا تھا۔
یہ بات چیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران میں بہت سے لوگ ایک مکمل جنگ کے امکان کے پیشِ نظر خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ، دونوں جگہوں پر انتخابات قریب آنے کے ساتھ ہی، ان ممالک کے رہنماؤں نے اپنے سخت بیانات میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے بھی اپنا سخت گیر موقف برقرار رکھا ہوا ہے۔
سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان، پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر، اور ترکی کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ نے ایران کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی حکام اور مذاکرات کاروں سے ملاقات کی۔ اس کا مقصد تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کو کامیاب بنانا تھا۔ حکام نے بتایا کہ میٹنگ میں یمن میں جاری جنگ اور ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملوں پر بھی بات چیت ہوئی۔
ایک ایرانی عہدیدار نے بھی ان (سعودی عرب، پاکستان اور ترکی) وفود کی آمد کی تصدیق کی۔
سعودی عرب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان وفود کو امید ہے کہ وہ "کشیدگی کم کرنے، علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے اور استحکام کو فروغ دینے کے راستے" تلاش کر سکیں گے۔
اسرائیل میں منگل کو اور امریکہ میں تین نومبر کو ہونے والے انتخابات سے قبل ممکنہ کشیدگی بڑھنے کے خدشات کے درمیان، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ، تہران نے سفارت کاری کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔
مذاکرات کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہیں۔ بقائی نے کہا کہ امریکہ اپنے یکطرفہ مطالبات مسلط کرنے پر بضد ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ٹرمپ اور امریکی حکام نے بار بار "مکمل ہتھیار ڈالنے" جیسی اصطلاحات استعمال کی ہیں جو ایک ایسا مطالبہ ہے جسے ایران کے لیے ناقابل قبول ہیں۔
دوسری جانب، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اتوار کے روز اپنی تنبیہ کا اعادہ کیا۔ انٹیلی جنس معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران یا اس کے حمایتی گروپ انتخابات سے قبل حملہ کر سکتے ہیں تاکہ ووٹنگ کے عمل میں خلل ڈالا جا سکے۔ ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا، " فوج۔۔ دفاع اور حملہ، دونوں کے لیے تیار ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "آپ کو ایسے شدید وار سہنے پڑیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔"
اتوار کی رات، اسرائیل کے 'چینل 12' نے خبر دی کہ نتن یاہو اور فوجی سربراہ کے درمیان ایک مخصوص ہدایت پر اختلافِ رائے پایا جاتا ہے۔ نتن یاہو نے فوج کو "کارروائی" کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ فوجی قیادت کا ماننا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ایران کے ساتھ تنازعہ ایک بار پھر تیزی سے شدت اختیار کر سکتا ہے۔
ایک اور نشریاتی ادارے 'چینل 14' پر گفتگو کرتے ہوئے، نتن یاہو نے 'چینل 12' کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اس معاملے پر فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
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