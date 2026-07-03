پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے خامنہ ای کو خراج تحسین پیش کیا
پاکستان نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور اس کے بعد ہونے والے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔
Published : July 3, 2026 at 10:12 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے جمعہ کو تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خامنہ ای فروری میں امریکی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے تھے۔تہران اور قم میں 5، 6 اور 7 جولائی کو عوامی جنازہ ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔
شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اعلیٰ حکام نے آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔
شریف نے اسلام کے لیے آنجہانی سپریم لیڈر کی خدمات کو یاد کیا اور آیت اللہ خامنہ ای کو دلی خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے کئی دہائیوں تک شاندار حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔
انہوں نے قومی سوگ کے اس لمحے میں نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای، صدر مسعود پیزشکیان اور ایران کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب میں شرکت کے بعد وزیراعظم شہباز شریف ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہوگئے۔عاصم منیر بھی تقریب کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔
پاکستان نے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور اس کے بعد ہونے والے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دونوں فریقوں نے 18 جون کو مفاہمت کی ایک یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے اور اس کے بعد 60 دنوں کے اندر تمام مسائل کا دیرپا حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔