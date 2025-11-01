راج ناتھ سنگھ 12ویں آسیان چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچے، اجلاس سے کریں گے خطاب
ہندوستان 1992 میں آسیان کا ڈائیلاگ پارٹنر بنا اور اس کی پہلی میٹنگ اکتوبر 2010 میں ویتنام کے شہر ہنوئی میں ہوئی تھی۔
کوالالمپور، ملائیشیا: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ان دنوں ملائیشیا کے دورے پر ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، وہ 12ویں آسیان وزرائے دفاع کی میٹنگ اے ڈی ایم ایم پلس (ADMM-Plus) کے لیے ہفتہ کو کوالالمپور پہنچے، جہاں وہ اے ڈی ایم ایم پلس "ADMM-Plus کے 15 سالوں کی عکاسی اور آگے کا راستہ چارٹنگ" کے موضوع پر فورم سے خطاب کریں گے۔
وزرائے دفاع کی یہ میٹنگ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم (آسیان) کے اندر اعلیٰ ترین دفاعی مشاورتی اور تعاون پر مبنی طریقۂ کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اے ڈی ایم ایم پلس ADMM-Plus گروپنگ آسیان کے رکن ممالک بشمول برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤ پی ڈی آر، ملائیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، تیمور-لیسٹے اور ویتنام کے درمیان سکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے اور اس کے آٹھ ڈائیلاگ پارٹنرز، جنوبی کوریا، چین، جنوبی کوریا، چین، جنوبی کوریا، امریکہ، بھارت اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ زی لینڈ۔
معلومات کے مطابق، ہندوستان 1992 میں ASEAN کا ڈائیلاگ پارٹنر بنا، اور اس کی پہلی ADMM-Plus میٹنگ اکتوبر 2010 میں ویتنام کے شہر ہنوئی میں ہوئی تھی۔ 2017 سے، ADMM-Plus کا سالانہ اجلاس آسیان اور اس کے شراکت دار ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فی الحال، ADMM-Plus فریم ورک کے تحت، بھارت 2024-2027 کی مدت کے لیے ملائیشیا کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے ماہرین کے ورکنگ گروپ کے شریک چیئرمین کے طور پر کام کر رہا ہے۔
قبل ازیں جمعہ کو وزیر دفاع نے یہاں امریکی جنگی وزیر پیٹ ہیگستھ سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک نے دس سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے کو باضابطہ بنایا، جو کہ ہندوستان امریکہ اسٹریٹجک اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ دونوں اطراف کے سینئر حکام کی موجودگی میں دستخط کیے جانے والے اس معاہدے میں فوجی تعاون، صلاحیت میں اضافے اور ہند-بحرالکاہل کے علاقے میں مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے والا ایک طویل مدتی روڈ میپ قائم کیا گیا ہے۔ سنگھ نے معاہدے پر دستخط کو دو طرفہ دفاعی تعلقات میں ایک "نئے باب" کا آغاز قرار دیا۔
راجناتھ نے مزید کہا، "ہم نے ٹیلی فون پر تین بار بات کی ہے۔ مجھے ADMM-Plus کے دوران ذاتی طور پر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس موقع پر، میں محسوس کرتا ہوں کہ آج دفاعی فریم ورک پر دستخط کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز ہو گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔" ہیگستھ نے معاہدے کی تعریف کی اور اسے نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان بدلتے ہوئے تعلقات کا ایک اہم لمحہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "میں ہندوستان کے ساتھ ہماری شراکت داری کے لئے وزیر سنگھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔" یہ دنیا کے سب سے اہم امریکہ بھارت تعلقات میں سے ایک ہے۔ ہمارا اسٹریٹجک اتحاد مشترکہ مفادات، باہمی اعتماد اور ایک محفوظ اور خوشحال ہند-بحرالکاہل خطے کے عزم پر مبنی ہے۔ ہیگستھ نے مزید کہا کہ یہ 10 سالہ امریکہ بھارت دفاعی فریم ورک پرجوش ہے۔ یہ ہماری دونوں فوجوں کے لیے ایک اہم قدم ہے، اور بھی گہرے اور بامعنی تعاون کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ یہ ہماری مشترکہ سلامتی اور ہماری مضبوط شراکت داری کے لیے امریکہ کی طویل مدتی وابستگی کی نشاندہی کرتا ہے۔