سنہ 1971 میں بنگالی ہندوؤں کے خلاف پاکستان کے 'مظالم' کو نسل کشی قرار دیا جائے: امریکی رکن پارلیمنٹ
امریکی کانگریس کی ایک قرارداد میں سنہ 1971 میں بنگلہ دیش میں پاکستانی فوج کے 'مظالم' کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : March 22, 2026 at 11:42 AM IST
واشنگٹن: امریکی کانگریس کے رکن گریگ لینڈزمین نے امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے 25 مارچ 1971 کو بنگالی ہندوؤں کے خلاف پاکستانی فوج اور اس کی ذیلی تنظیم جماعت اسلامی کے 'مظالم' کو جنگی جرم اور نسل کشی" قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
اوہائیو سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ لینڈز مین نے جمعہ کو امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی۔ اسے خارجہ امور کی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 25 مارچ سال 1971 کی رات پاکستانی حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کو قید کر دیا اور اس کے فوجیوں نے جماعت اسلامی جیسے متاثر بنیاد پرست اسلامی گروپوں کے ساتھ مل کر پورے مشرقی پاکستان میں "آپریشن سرچ لائٹ" کے نام سے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا۔ اس میں عام شہریوں کا بڑے پیمانے پر 'قتل عام' بھی کیا تھا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ 28 مارچ سال 1971 کو ڈھاکہ میں امریکی قونصل جنرل آرچر بلڈ نے واشنگٹن کو ایک ٹیلیگرام بھیجا جس کا عنوان تھا "چنندہ نسل کشی" جس میں انہوں نے لکھا کہ "مزید برآں، پاکستانی فوج کے تعاون سے غیر بنگالی مسلمان منظم طریقے سے غریب علاقوں پر حملہ کر رہے تھے اور بنگالیوں اور ہندوؤں کو قتل کر رہے تھے۔"
لینڈزمین نے رپورٹ کیا ہے کہ 6 اپریل سال 1971 کو جو بعد میں "بلڈ ٹیلیگرام" کے نام سے مشہور ہوا، قونصل جنرل بلڈ نے اس تنازع پر امریکی حکومت کی سرکاری خاموشی کے خلاف احتجاجی نوٹ بھیجا، جس پر ڈھاکہ میں قونصل جنرل کے دفتر کے 20 اراکین نے دستخط کیے تھے۔
لیکن ہم نے مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اخلاقی بنیادوں پر بھی نہیں، اس بنیاد پر کہ عوامی تنازع، جس پر بدقسمتی سے "نسل کشی" کا لفظ لاگو ہوتا ہے، مکمل طور پر ایک خودمختار قوم کا اندرونی معاملہ ہے۔" اس وقت سفارت کار نے ٹیلی گرام میں کہا۔
لینڈزمین کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں ایوان نمائندگان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 25 مارچ سال 1971 کو بنگلہ دیش کے عوام کے خلاف پاکستانی مسلح افواج کے مظالم کی مذمت کرے۔ قرارداد میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کے اسلام پسند اتحادیوں نے بنگالی نسل کے خلاف بلا امتیاز بڑے پیمانے پر 'نسل کشی' کی۔
انہوں نے سیاسی رہنماؤں، دانشوروں، پیشہ ور افراد اور طلبہ کو قتل کیا اور ہزاروں خواتین کو جنسی غلامی پر مجبور کیا۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے، "انہوں نے خاص طور پر مذہبی اقلیتی ہندوؤں کو بڑے پیمانے پر قتل عام، اجتماعی عصمت دری، جبری تبدیلی مذہب اور جبری بے دخلی کے ذریعے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے نشانہ بنایا۔"
یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کسی نسلی گروہ یا مذہبی برادری کو اس کے ارکان کے جرائم کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، قرارداد میں امریکی صدر پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سال 1971 کے دوران پاکستانی مسلح افواج اور ان کی اتحادی جماعت جماعت اسلامی کی طرف سے بنگالی نسل کے ہندوؤں کے خلاف ہونے والے مظالم کو 'انسانیت کے خلاف جرائم'، 'جنگی جرائم اور نسل کشی' کے طور پر منظوری دیں۔
