ابوظہبی میں میزائل کے ملبے سے ہلاکتیں، ایران-یو اے ای کشیدگی میں اضافہ
واقعہ سویحان اسٹریٹ پر پیش آیا، جہاں کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمیوں کی حالت مختلف بتائی جا رہی ہے۔
Published : March 26, 2026 at 7:50 PM IST
ابوظہبی: ابوظہبی میں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے مار گرائے گئے میزائل کے ملبے کے گرنے سے کم از کم دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے، جبکہ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران کی جانب سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، تاہم اس کا ملبہ سڑک پر گرنے سے جانی و مالی نقصان ہوا۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ سویحان اسٹریٹ پر پیش آیا، جہاں کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمیوں کی حالت مختلف بتائی جا رہی ہے، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کی چوٹیں شامل ہیں۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ ایران کی جانب سے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں یو اے ای کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہے۔ اب تک 357 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1815 ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے۔
ہلاک ہونے والوں میں مختلف ممالک کے شہری شامل ہیں، جن میں نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلسطین کے افراد بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں کئی دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔
حکام نے کہا ہے کہ یو اے ای اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔