جاپان میں زلزلے سے 13 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری
زلزلے کے نتیجے میں کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کی دوسری منزل منہدم ہو گئی، وہیں کوماموتو پریفیکچر میں کئی لوگ ملبے تلے دب گئے۔
Published : July 29, 2026 at 1:03 PM IST
یمے: جاپان کی وزیرِ اعظم ثنائے تاکائیچی نے کہا کہ جنوب مغربی جاپان کے ایک حصے میں آنے والے شدید زلزلے کی وجہ سے 13 ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے لیے ریسکیو آپریشن بدھ کی صبح بھی جاری تھا۔
تاکائیچی نے کہا کہ رات بھر جاری رہنے والے امدادی کاموں کے دوران معلوم ہوا کہ کئی دیگر افراد زخمی یا اب بھی لاپتہ ہیں۔ شدید زلزلے کے باعث ایک شاپنگ سینٹر کا کچھ حصہ گر گیا، جو بظاہر گیس لیک ہونے کی وجہ سے ہوا، اور ایک پیپر فیکٹری کی بڑی چمنی بھی منہدم ہو گئی۔
صوبائی دارالحکومت کوماموتو کے فائر ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، زلزلے سے کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کی دوسری منزل گر گئی، جس سے لوگ وہاں پھنس گئے۔ کوماموتو کی ایمرجنسی ٹیم نے بتایا کہ نیپون پیپر انڈسٹریز کمپنی کی یاٹسوشیرو فیکٹری میں ایک چمنی گر گئی، جس سے لوگ ملبے تلے دب گئے۔
فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق، دو لاکھ 60 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کوماموتو پریفیکچر اور پڑوسی ناگاساکی پریفیکچر سے ہے۔ متاثرہ علاقہ ملک کے دارالحکومت ٹوکیو سے تقریباً 900 کلومیٹر (540 میل) جنوب مغرب میں واقع ہے۔
واضح رہے کہ منگل کی دیر سہ پہر جنوبی جزیرے کیوشو کے علاقے کوماموتو میں 7.1 شدت کا بڑا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی تھی جسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ اس کا مرکز سمندر میں سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔