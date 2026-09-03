نیپال سیلاب: مہلوکین کی تعداد 1300 کے قریب، مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاب کا خطرہ برقرار
نیپال میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی امید ختم ہورہی ہے، وہ لاپتہ افراد کے مجسمے بنا کر آخری رسومات ادا کررہے ہیں۔
By PTI
Published : September 3, 2026 at 2:55 PM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں تباہ کن سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 1,252 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں نکالنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ وہیں، دریائے بھوٹے کوشی کے بالائی علاقوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے نئے سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔
26 اگست کو، نیپال-تبت سرحد کے قریب گلیشئر کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے شمالی اور وسطی نیپال کے قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔
ہائیڈرولوجی اور موسمیات کے محکمہ کے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی ٹیکنیشن سرسوتی بشت نے بتایا کہ جمعرات کو دریائے بھوٹے کوشی کے بالائی علاقوں میں مسلسل بارش سے بھوٹے کوشی اور ترشولی ندیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی ندیوں اور ندی نالوں میں کے سطح آب میں اضافے کا امکان ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دریاؤں کے قریب اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الرٹ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ پہاڑی علاقوں کے کئی اضلاع میں ندیوں میں سیلاب کا معمولی خطرہ ہے۔ ان اضلاع میں تاپلیجنگ، پنچتھر، ترہاتھم، دھنکوٹا، سنکھواسبھا، اوکھلڈھونگا، ادے پور، چتوان، گورکھا، تناہون، لامجنگ، منانگ، مستنگ، میگدی، کاسکی، سیانگجا، کھٹمنڈو، للت پور اور بھکتاپور شامل ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کالی کوٹ، ہملا، جملا، ڈیلیخ، دارچولا، اور بیتاڈی سمیت پہاڑی اضلاع کے دریاؤں کے سطح آب میں مسلسل اضافی ہورہا ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ جمعرات کو نیپال پولیس کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ضلع چتوان سے 355 لاشیں، نوالپراسی ایسٹ سے 218، نوالپاراسی ویسٹ سے 208 لاشیں برآمد کی گئی ہیں (جن میں 18 لاشیں ہندوستان سے برآمد کی گئی ہیں اور نوالپراسی ویسٹ کے حوالے کی گئی ہیں)، اور نواکوٹ سے 177 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اسی طرح ضلع راسووا سے 127، گورکھا سے 69، دھاڈنگ سے 60 اور تناہون سے 38 لاشیں برآمد ہوئیں ہیں۔
چین کی جانب، نیپال کی سرحد کے قریب تبت کی گیارونگ کاؤنٹی میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے، بدھ تک 541 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔
نیپال کی فوج کی قیادت میں مشترکہ امدادی ٹیموں نے جمعرات کو مسلسل نویں دن تلاش اور بچاؤ کا کام جاری رکھا۔ لاپتہ افراد کی تعداد 4,875 بتائی گئی ہے۔
'دی کھٹمنڈو پوسٹ' کی ایک رپورٹ کے مطابق، سیلاب نے راسووا اور نوواکوٹ میں وادیوں کے منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ دریا کے کنارے اور جانے پہچانے نشانات غائب ہو گئے ہیں.
وزیر اعظم بلیندر شاہ نے بدھ کو کہا کہ اس آفت اور موسمیاتی تبدیلی کے درمیان تعلق کو بین الاقوامی برادری کے سامنے مضبوطی سے اجاگر کیا جانا چاہیے۔
ایوان نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم شاہ نے زور دے کر کہا کہ، آفت کے پیمانے اور نوعیت ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمالیائی خطے میں رہنے والے لوگوں کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔
سیلاب متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مجسمے بناتے ہوئے نظر آئے۔ بدھ کے روز، پشوپتی آریہ گھاٹ پر ایک اجتماعی آخری رسومات کے دوران ایسے درجنوں مجسموں کو جلایا گیا۔
وہیں، نیپال کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوک بہادر چھتری نے بتایا کہ تبت میں تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 100 نیپالی شہری لاپتہ ہیں۔ تقریباً 3000 نیپالی شہری جو تبت یاترا اور تجارتی مقاصد کے لیے گئے تھے وہاں پھنسے ہوئے تھے۔
چھتری نے بتایا کہ ان میں سے 2,500 سے زیادہ ہلسا اور تاٹوپانی سرحدی راستوں کے ذریعے بحفاظت نیپال واپس آگئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ہوائی جہاز سے واپس آئے ہیں۔
انہوں نے جانکاری دی کہ، تبت کے کیرونگ سرحدی مقام پر تقریباً 1500 نیپالی شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کے حکام انہیں بحفاظت نیپال واپس لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
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