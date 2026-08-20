وسطی افریقی جمہوریہ میں کان دھنسنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی
منگل کی صبح کیمرون کی سرحد کے قریب، نانا-مامبرے پریفیکچر کے گاؤں زامبوئے میں سونے کی ایک روایتی کان منہدم ہو گئی تھی۔
Published : August 20, 2026 at 10:29 AM IST
بانگوئی: وسطی افریقی جمہوریہ کے مغربی حصے میں سونے کی کان دھنسنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امدادی کارروائیوں میں شامل ہلالِ احمر کے ایک رضاکار اور ایک مقامی اہلکار نے بدھ کے روز بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی تصدیق کی۔
کم ٹیکنالوجی والی یہ روایتی سونے کی کان منگل کی صبح کیمرون کی سرحد کے قریب، نانا مامبرے پریفیکچر کے گاؤں زامبوئے میں دھنس گئی تھی۔ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہلالِ احمر کے مقامی رضاکار، جرویس گاناگوروہ نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ متعدد زندہ بچ جانے والے افراد شدید زخمی ہیں۔
زامبوئے کی یوتھ کونسل کے رکن برٹرینڈ بے یانگے نے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے کیونکہ متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور دیگر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
یانگے نے کہا کہ "انہیں (ملبے تلے دبے افراد کو) زندہ تلاش کرنا ایک معجزہ ہو گا۔ ہمیں یہ دیکھ کر شدید دکھ اور رنج پہنچا ہے کہ یہ نوجوان مرد اور خواتین اپنے خاندانوں کو مایوسی سے نکالنے کی خاطر ان کانوں میں آنے کے بعد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔"
بابوا سب-پریفیکچر عدالت کے پراسیکیوٹر نے ایک بیان میں کہا کہ حادثے کی وجہ کا تعین کرنے، متاثرین اور اس جگہ کو چلانے کے ذمہ دار افراد کی شناخت کرنے، اور کسی بھی قسم کی ممکنہ مجرمانہ ذمہ داری طے کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کان کن، جن میں زیادہ تر مٹی سے لت پت نوجوان مرد اور خواتین شامل ہیں، گڑھے سے ایک لاش نکال رہے ہیں جب کہ درجنوں دیگر کان کن اور مزدور اس وسیع و عریض جگہ پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔
وسطی افریقی جمہوریہ میں روایتی کانیں دھنسنے کے واقعات عام ہیں، جہاں کئی ہزار لوگ چھوٹے پیمانے پر کان کنی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ کام انتہائی پرخطر ہے کیونکہ کان کنوں کے پاس عام طور پر مناسب حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اکثر جان لیوا نتائج سامنے آتے ہیں۔
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