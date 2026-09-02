نیپال سیلاب: مہلوکین کی تعداد تقریباً گیارہ سو تک پہنچ گئی، تین دریاؤں کے سطح آب میں زبردست اضافہ، لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل
نیپال کے تین بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان کو عبور کرچکاہے ۔ ایک مرتبہ پھر نیپال پر سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔
Published : September 2, 2026 at 11:03 AM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں حکام نے جانکاری دی ہے کہ، ہمالیائی ملک میں شدید سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بدھ (دو ستمبر 2026) کو 1,127 تک پہنچ گئی۔ سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیموں نے ملک کے تمام آٹھ متاثرہ اضلاع سے درجنوں لاشیں نکالی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی آر آر ایم اے) نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 4,000 افراد جن میں 583 غیر ملکی اور 83 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں اب بھی لاپتہ ہیں۔
وہیں، وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر نے بدھ کی صبح اعلان کیا کہ ہندوستان نے اپنا پانچواں طیارہ نیپال روانہ کر دیا ہے، جس میں 11 رکنی ریسکیو ٹیم خصوصی گیئر اور 5.5 ٹن ضروری ادویات سے لیس ہے۔
The fifth Indian aircraft has departed for Nepal.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 2, 2026
It is carrying an 11-member rescue team with specialised equipment, and 5.5 tonnes of essential medicines.
🇮🇳 🤝🇳🇵 pic.twitter.com/g7f4FqgPk8
نیپالی حکام نے بدھ کے روز ملک کے وسطی، مغربی اور مشرقی حصوں کے باشندوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے تین بڑے دریاؤں کے پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گئی ہے۔
محکمہ ہائیڈرولوجی اینڈ میٹرولوجی کے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق، دو ستمبر کی صبح چھ بجے تک، سندھولی ضلع میں دریائے سن کوشی، گورکھا میں دریائے بدھی گنڈکی، اور ڈڈیلدھورا میں دریائے مہاکالی کے پانی کی سطح انتباہی سطح سے اوپر پہنچ گئی ہے۔
ڈویژن نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ لامجنگ ضلع میں دریائے مرسیانگدی کی پانی کی سطح رات سوا گیارہ بجے بھوکنڈے بیسی مانیٹرنگ اسٹیشن پر خطرے کے نشان سے اوپر تھی۔
ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق دریائے مرسیانگدی کے سطح آب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ سے سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔
این ڈی آر آر ایم اے نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ ڈویژن نے ان دریاؤں کے کنارے نشیبی علاقوں میں رہنے والے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ سیلاب کا خطرہ برقرار ہے اس لیے وہ انتہائی احتیاط برتیں۔ حکام نے دریا کے کناروں کے قریب رہنے والوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور پانی کی سطح مزید بڑھنے کی صورت میں محفوظ مقامات کا رخ کریں۔
مانسون کھٹمنڈو سمیت ملک کے کئی حصوں میں سرگرم ہے۔ نیپال میں اس وقت مسلسل بارش ہو رہی ہے۔
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