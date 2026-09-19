پاکستان کے کوہاٹ پولیس ہیڈکوارٹر پر حملہ: ہلاکتیں 31 ہوگئیں، 16 پولیس اہلکار شامل
حملہ جمعہ کی سہ پہر کوہاٹ کے اولڈ پولیس لائنز کمپلیکس میں کیا گیا، جہاں ضلعی سطح کا پولیس ہیڈکوارٹر قائم ہے۔
Published : September 19, 2026 at 2:07 PM IST
کوہاٹ : پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پولیس ہیڈکوارٹر پر دھماکے اور مسلح حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کم از کم 31 ہوگئی ہے، جن میں 16 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ حکام کے مطابق حملے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کمپلیکس کے ایک حصے میں موجود مبینہ حملہ آوروں کے خلاف سکیورٹی فورسز کی کارروائی اور فائرنگ کا سلسلہ رات بھر جاری رہا۔
یہ حملہ جمعہ کی سہ پہر کوہاٹ کے اولڈ پولیس لائنز کمپلیکس میں کیا گیا، جہاں ضلعی سطح کا پولیس ہیڈکوارٹر قائم ہے۔ اس کمپلیکس میں کاؤنٹر ٹیررازم ڈپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی)، اسپیشل برانچ اور پولیس کے دیگر اہم شعبوں کے دفاتر موجود ہیں۔ کوہاٹ خیبر پختونخوا کا تقریباً 2 لاکھ 20 ہزار آبادی والا شہر ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ حملے اور خودکش دھماکے میں اب تک کم از کم 31 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوچکے ہیں۔ زخمیوں میں بڑی تعداد پولیس اہلکاروں کی بتائی گئی ہے اور بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
پولیس حکام کے مطابق حملہ آوروں نے پولیس کمپلیکس میں داخل ہوکر کارروائی کی۔ دھماکے کے بعد کمپلیکس کے مختلف حصوں میں فائرنگ بھی ہوئی۔ ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کچھ مبینہ عسکریت پسند اسپیشل برانچ کے حصے میں موجود رہے اور ان کے ساتھ رات گئے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ تاہم ان کی تعداد کے بارے میں فوری طور پر واضح معلومات دستیاب نہیں تھیں۔
حملے کے بعد پولیس ہیڈکوارٹر کا ایک بڑا حصہ ملبے میں تبدیل ہوگیا۔ کوہاٹ کے ضلعی محکمہ صحت کے حکام نے بھی 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ زخمیوں کی اکثریت پولیس اہلکاروں پر مشتمل بتائی گئی اور متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک قرار دی گئی۔ حملے کی ذمہ داری مقامی عسکریت پسند گروپ اتحاد المجاہدین پاکستان نے قبول کی ہے۔
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پاکستانی حکام نے حالیہ برسوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے عسکری حملوں کے لیے افغانستان سے سرگرم شدت پسند عناصر کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوسری جانب کابل میں طالبان حکومت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔