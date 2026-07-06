سری لنکا کی جیل میں مہلک جھڑپیں، 25 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی
سری لنکائی پولیس کی ترجمان چندنا ہیراتھ نے تصدیق کی کہ جیل کے اندر تصادم ہوا ہے اور اس میں لوگ مارے گئے ہیں
Published : July 6, 2026 at 4:46 PM IST
کولمبو، سری لنکا: حکام نے پیر کو بتایا کہ، سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے مضافات میں ایک جیل کے اندر مہلک جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 25 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
مقامی میڈیا اور پولیس کے مطابق، اتوار کو دارالحکومت کولمبو سے تقریباً 35 کلومیٹر (22 میل) شمال میں واقع نیگومبو کی جیل میں بدامنی پھیل گئی اور یہ پیر کو بھی جاری رہی۔
مقامی ٹیلی ویژن سٹیشن ہیرو نے اطلاع دی ہے کہ جھڑپوں میں 25 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ چینل نے رپورٹ کیا کہ متاثرین میں قیدی اور جیل کے اہلکار دونوں شامل ہیں۔
پولیس ترجمان چندنا ہیراتھ نے تصدیق کی کہ جیل کے اندر تصادم ہوا ہے اور اس میں لوگ مارے گئے ہیں، تاہم انہوں نے کوئی اور تفصیلات نہیں بتائیں۔
علاقے کے مرکزی سرکاری اسپتال کے ایک اہلکار نے بتایا کہ جیل کے تصادم سے زخمی ہونے والے 100 سے زائد افراد کو داخل کرایا گیا ہے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا سے بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کی وضاحت نہیں کی۔
ابتدائی نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تشدد جیل کے اندر منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر معاونت کرنے والے ایک گروپ اور اس طرح کی سرگرمیوں کے مخالف ایک دوسرے گروپ کے درمیان ہوا۔
صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) اور فسادات پر قابو پانے والے یونٹوں کے ساتھ سیکورٹی کو نمایاں طور پر مضبوط کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ جھڑپوں کے بعد، امن بحال کرنے اور مزید تشدد کو روکنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر پیر کو تین قیدیوں کو پالانسینا جیل کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔
محکمہ جیل خانہ جات کے میڈیا ترجمان اے سی گجنائیکے نے بتایا کہ واقعہ کی خصوصی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کمشنر جنرل جیل خانہ جات کی ہدایات پر ایک سرشار تحقیقاتی ٹیم کا تقرر کیا گیا ہے تاکہ بدامنی کے اسباب اور حالات کے بارے میں جامع انکوائری کی جا سکے۔ انھوں نے جانکاری دی کہ، پولیس کی الگ سے تفتیش بھی جاری ہے۔
وہیں، وزیر انصاف، اٹارنی-ایٹ لاء ہرشنا نانایاکارا نے نیگومبو جیل میں قیدیوں کی جھڑپوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ اتوار کو واقعہ کی مجسٹریل انکوائری کی گئی۔
سری لنکا کی جیلیں انتہائی گنجان ہیں، جہاں 39,000 سے زیادہ قیدی ایسے نظام میں سزا کاٹ رہے ہیں جن کی کل گنجائش صرف 10,000 ہے۔
(اے پی اور پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: