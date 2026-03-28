ہلاک یا شدید زخمی: ٹرمپ کا مجتبیٰ خامنہ ای سے متعلق بڑا دعویٰ
**آبنائے ہرمز پر کشیدگی: ٹرمپ کے دعوے، ایران کی حکمتِ عملی اور خطے میں بڑھتا ہوا بحران**
Published : March 28, 2026 at 3:51 PM IST
حیدرآباد : مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تازہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی قیادت کے حوالے سے بھی چونکا دینے والے دعوے کیے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای “یا تو ہلاک ہو چکے ہیں یا انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں”، جس سے ایران کی قیادت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال مزید بڑھ گئی ہے۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوجی کارروائیوں نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو ختم کر دیا ہے اور ملک کا کمانڈ اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق، “ان کے رہنما مر چکے ہیں۔ ان کا سپریم لیڈر اب سپریم نہیں رہا۔ وہ مر چکا ہے، اور اس کا بیٹا یا تو ہلاک ہے یا بہت بری حالت میں ہے۔” انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور اب ایران عسکری طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔
PRESIDENT TRUMP: " their supreme leader is no longer supreme."
"anti-aircraft and communications capabilities are totally dismantled and dead. and their leaders are all dead. other than that, i think they're doing quite well!" 🤣… pic.twitter.com/990eXX0jP5
امریکی صدر کے مطابق ایران کے پاس موجود 22 بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہاز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ فضائی اور مواصلاتی صلاحیتیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران میں اب کوئی مؤثر قیادت باقی نہیں رہی اور کوئی بھی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار نہیں۔
56 سالہ مجتبی خامنہ ای کو اس وقت ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا جب ان کے والد Ali علی خامنہ ای 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد خطے میں جنگ نے مزید شدت اختیار کر لی۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے کے وقت مجتبیٰ خامنہ ای بھی اسی مقام پر موجود تھے اور زخمی ہوئے۔ کچھ ایرانی حکام نے ان کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کی حالت کے بارے میں واضح معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ وہ کوما میں ہیں۔
سپریم لیڈر بننے کے بعد سے وہ عوامی سطح پر ظاہر نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے دو بیانات جاری کیے ہیں جن میں ایک آڈیو پیغام بھی شامل ہے۔
دوسری جانب خطے میں جنگ بدستور جاری ہے۔ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کے اشارے دیے ہیں، جبکہ امریکی افواج بھی ایرانی اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔