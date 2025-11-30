سمندری طوفان دتواہ: سری لنکا میں ایمرجنسی کا اعلان، ہلاکتوں کی تعداد 153 تک پہنچ گئی
طوفان دتواہ کے بیچ بھارت نہ صرف اپنے شہریوں کا خیال رکھ رہا ہے بلکہ قدرتی آفت میں گھرے پڑوسی ملک کی مدد کررہا ہے۔
کولمبو: سری لنکا نے گردابی طوفان دتواہ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور انفراسٹرکچر کے شدید نقصان کے پیش نظر سنیچر کے روز پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیا۔
کولمبو کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر (ڈی ایم سی) نے سنیچر کی شام کو بتایا کہ جمعرات سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 153 ہو گئی ہے جب کہ 191 لوگ لاپتہ ہیں۔ ڈی ایم سی نے کہا کہ تقریباً 78,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور عارضی پناہ گاہوں میں ٹھہرے ہیں۔ ملک بڑے پیمانے پر سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور پروازوں کی منسوخی سمیت تمام سروسز میں شدید رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔
حکومت نے سکول اور دفاتر بند کر دیے ہیں اور امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سنیچر کے روز سوشل میڈیا پوسٹوں میں رات کو مٹی کے تودے گرنے سے متاثر متعدد علاقوں کی ابتر صورت حال کو دکھایا گیا جہاں حکام ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں۔
سری لنکا گذشتہ ہفتے سے شدید موسم کی زد میں ہے۔ جمعرات کو حالات مزید خراب ہو گئے جب موسلادھار بارشوں سے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں پر سیلاب آ گیا اور بنیادی طور پر چائے کی کاشت کرنے والے وسطی پہاڑی ملک میں لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی۔ زیادہ تر آبی ذخائر اور ندیوں میں طغیانی آ گئی جس سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ سڑکوں اور ریلوے ٹریک پر چٹانیں، مٹی اور درخت گرنے کے بعد حکام نے مسافر ٹرینوں کو روک دیا اور ملک کے کئی حصوں میں سڑکیں بند بند ہیں۔
جمعہ تک شدید متاثرہ علاقوں سے نیچے کی طرف بہنے والے پانی سے دارالحکومت کولمبو کے آس پاس کے وہ علاقے زیر آب آ گئے، جہاں نسبتاً کم بارش ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے مشرق میں سمندروں میں اٹھنے والا طوفان دتواہ اتوار تک بھارت کے جنوبی ساحل کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔
Acting High Commissioner @DrSatyanjal met stranded Indian passengers at Bandaranaike International Airport, Colombo. Acting HC assured them of all possible assistance. He conveyed that Govt of India will facilitate their swift travel back to India.
In wake of #CycloneDitwah,… pic.twitter.com/v23qmdNkW0
بھارت نے سری لنکا کی مدد کے لیے دو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں روانہ کیں، جن میں 80 ریسکیورز شامل تھے۔ اس کے علاوہ راحت رسانی کے لیے امداد بھی بھیجی ہے۔
آپریشن ساگر بندھو کے تحت بھارت نے سنیچر کو چھ ٹن سے زیادہ ضروری سامان کی پہلی قسط پہنچانے کے ایک دن بعد دو فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں میں تقریباً 21 ٹن امدادی سامان سری لنکا بھیجا۔
ہندوستان نے دو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی بھیجیں جن میں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے 80 اہلکاروں شامل ہیں یہاں تک کہ طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وکرانت پر سوار دو چیتک ہیلی کاپٹر بھی بچاؤ کی کوششوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ مجموعی طور پر تقریباً 27 ٹن امدادی سامان ہوائی اور سمندری راستے سے سری لنکا پہنچایا گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ سامان راستے میں ہے۔
دریں اثنا، ایک اعلیٰ بھارتی سفارت کار نے کولمبو کے ہوائی اڈے پر پھنسے ہوئے بھارتیوں سے ملاقات کی، انہیں کھانا اور پانی فراہم کیا اور بتایا کہ نئی دہلی ان کی جلد گھر واپسی کے کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔
🚨 All Indian passengers stranded in Sri Lanka are requested to register their details, with the High Commission of India, Colombo in the link below.
🔗Link: https://t.co/yJoWQwPQLo
Indian passengers can also register themselves at the Emergency Help Desk at Bandaranaike…
مزید پڑھیں: سمندری طوفان 'دتواہ' کے سبب تملناڈو، آندھرا اور پڈوچیری میں شدید بارش کا الرٹ
بھارتی ہائی کمیشن نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "قائم مقام ہائی کمشنر ڈاکٹر ستیانجل نے بندرانائیکے بین الاقوامی ہوائی اڈے، کولمبو میں پھنسے ہوئے بھارتی مسافروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے مسافروں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت ہند ان کی بھارت واپسی کے لیے تیز سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔"
ایکس پر پوسٹ کی گئی تصاویر میں قائم مقام ہائی کمشنر ڈاکٹر ستیانجل پانڈے کو پریشان مسافروں سے ملاقات کرتے دکھایا گیا ہے۔
ہائی کمیشن نے سری لنکا میں پھنسے تمام ہندوستانی مسافروں کو اپنی تفصیلات درج کرنے کے لیے ایک علیحدہ پوسٹ میں ایک لنک بھی فراہم کیا۔ اس نے کہا کہ "ہندوستانی مسافر کولمبو کے بندرانائیکے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایمرجنسی ہیلپ ڈیسک پر بھی اپنا اندراج کروا سکتے ہیں،"
ہائی کمیشن نے کہا کہ ہوائی اڈے پر یا سری لنکا کے کسی بھی حصے میں کوئی پریشان بھارتی شہری ہنگامی نمبر +94 773727832 پر بھی رابطہ کر سکتا ہے۔
