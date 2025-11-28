طوفان دتواہ سے تباہی، اب تک چھپن افراد ہلاک، سری لنکا میں فوج تعینات
سری لنکائی حکومت نے طوفان دتواہ کی وجہ سے ملک بھر میں فائنل ایئر اسکول امتحانات دو دن کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔
پٹلم (سری لنکا): سری لنکا کے حکام نے جمعہ کو راحت اور بچاؤ کے کاموں کے لیے فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ طوفان دتواہ کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مہلوکین کی تعداد 56 ہو گئی ہے، مزید 21 افراد لاپتہ ہیں۔ حکومت کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کے مطابق، بدولہ اور نوارا ایلیا علاقوں میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
ڈیزاسٹر منیجمنٹ سینٹر (ڈی ایم سی) نے کہا کہ بارش جاری ہے، ایسے میں ہیلی کاپٹر، بحریہ کی کشتیاں، اور بکتر بند عملے کے جہاز ملک کے کئی حصوں میں پھنسے ہوئے دیہاتیوں کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔
ڈی ایم سی نے کہا کہ جزیرے کے پورے 65,000 مربع کلومیٹر (25,000 مربع میل) علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کچھ علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 360 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 56 تصدیق شدہ اموات میں سے بدولہ ضلع میں 26 افراد مٹی کے تودے کھسکنے سے زندہ دفن ہو گئے۔
طوفان میں 21 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے، جب کہ 14 مزید اسپتال میں داخل ہیں۔ ڈی ایم سی نے کہا کہ "دتواہ" نامی ایک طوفانی جزیرے کے مشرقی حصے سے گزر رہا ہے، جس سے ملک بھر میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔
توقع ہے کہ اتوار تک یہ طوفان شمال میں بھارت کی طرف بڑھے گا اور پڑوسی تمل ناڈو میں تباہی مچائے گا۔ ڈی ایم سی نے کہا، ’’اس طوفان کے اثر کی وجہ سے جزیرے پر شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔‘‘
مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے تقریباً 700 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، اور تقریباً 1800 خاندانوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ڈی ایم سی نے کہا کہ سری لنکا میں دریا کے سطح آب میں اضافہ ہوا ہے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چلے جائیں۔
موسلا دھار بارشوں کے باعث بیشتر آبی ذخائر اور ندی نالوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ سڑکوں اور ریلوے ٹریک پر چٹانیں، کیچڑ اور درخت گرنے کے بعد حکام نے ملک کے کئی حصوں میں مسافر ٹرینیں روک دی ہیں اور سڑکیں بند ہوگئی ہیں۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سری لنکا اس وقت شمال مشرقی مانسون کے موسم کا سامنا کر رہا ہے، لیکن طوفان نے بارشوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ حکومت نے موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں سال آخر کے اسکولی امتحانات دو دن کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو ایک دن کی چھٹی دی گئی ہے۔
سری لنکا کی پارلیمنٹ نے بھی اپنے بجٹ پر بحث ملتوی کر دی ہے تاکہ قانون ساز نقصان سے نمٹنے کے لیے اپنے حلقوں میں واپس جا سکیں۔ اس ہفتے موسم سے متعلق اموات کی تعداد گزشتہ سال جون کے بعد سب سے زیادہ ہے، جب شدید بارشوں کے بعد 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دسمبر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
اس صدی کا بدترین سیلاب جون 2003 میں آیا تھا جس میں 254 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سری لنکا آبپاشی اور پن بجلی کے لیے موسمی مانسون کی بارشوں پر انحصار کرتا ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک کو بار بار سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
