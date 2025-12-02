طوفان دتواہ نے سری لنکا میں بھاری تباہی مچا دی، بھارت نے 53 ٹن امدادی سامان بھیجا
بھارت قدرتی آفت کی اس گھڑی میں پڑوسی ملک سری لنکا کے لیے پہلا مددگار ثابت ہوا ہے۔
نئی دہلی: بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کے تحت 53 ٹن امدادی سامان سری لنکا بھیج دیا ہے۔ اس تباہ کن گردابی طوفان سے سری لنکا کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس جزیرہ ملک میں اب تک کم از کم 334 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔
حکام اب بھی طاقتور طوفان کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد دارالحکومت کولمبو کے کچھ حصوں میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتوار کو ایک اپڈیٹ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر (ڈی ایم سی) نے کہا کہ تقریباً 400 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں اور خبردار کیا کہ طوفان کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جزیرہ ملک میں مزید شدید بارشوں کا امکان ہے۔
#OperationSagarBandhu @IAF_MCC helicopters continue to rescue stranded persons from flood-hit areas of 🇱🇰. Elderly, Infants and those requiring assistance were airlifted to safety wile also delivering medicines and critical supplies to cut- off regions. @MEAIndia… https://t.co/VxLdPJi4lZ— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
ایک سرکاری ریلیز کے مطابق بھارت نے طوفان دتواہ کے بعد سری لنکا کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ آپریشن ساگر بندھو 28 نومبر 2025 کو شروع کیا گیا۔ سری لنکا کے حکام کے ساتھ مل کر بھارتی حکومت نے فوری طور پر بھارتی بحریہ کے دو جہازوں سے 9.5 ٹن ہنگامی راشن کولمبو پہنچایا۔
#OperationSagarBandhu https://t.co/FIzL04srLz— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے تین طیاروں کو 1.5 ٹن اضافی امدادی سامان کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ اس میں خیمے، ترپال، کمبل، حفظان صحت کی کٹس، کھانے کے لیے تیار اشیاء، ادویات، اور جراحی کے سامان، آن سائٹ ٹریننگ کے لیے پانچ افراد پر مشتمل ایک طبی ٹیم اور نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی 80 افراد پر مشتمل اسپیشل اربن سرچ اینڈ ریسکیو (یو ایس اے آر) ٹیمیں شامل ہیں۔ بھارتی بحریہ کے جہاز سوکنیا پر (ترنکومالی میں) 12 ٹن اضافی امدادی سامان روانہ کیا گیا، جس سے کل امدادی سامان 53 ٹن تک پہنچ گیا۔
#OperationSagarBandhu in action— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
Relief assistance delivered at Trincomalee yesterday (01) morning by INS Sukanya of @IndianNavy was transported by Sri Lanka Air Force @airforcelk to severely affected areas and communities across the Eastern Province.
🇮🇳🤝🇱🇰#FirstResponder… pic.twitter.com/cQalmCLkUb
ریلیف اور ریسکیو آپریشن ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ آئی این ایس وکرانت کے چیتک ہیلی کاپٹروں اور بھارتی فضائیہ کے MI-17 ہیلی کاپٹروں نے سری لنکا کی فضائیہ کے تعاون سے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن چلایا۔ اس دوران حاملہ خواتین، بچوں اور شدید زخمی افراد سمیت پھنسے ہوئے لوگوں کو ایئر لفٹ کیا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں سری لنکا، بھارت، جرمنی، سلووینیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، پولینڈ، بیلاروس، ایران، آسٹریلیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔
In view of the ongoing situation, an additional emergency helpline has been activated to support distressed Indian citizens in Sri Lanka. @IndiainSL is providing all possible assistance to stranded Indian nationals in.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
📞+94 77 372 7832 (WhatsApp available)
📞+94 77 122 9026… pic.twitter.com/TdQW8iB3Lk
این ڈی آر ایف کی ٹیمیں سری لنکا کے مختلف شدید متاثرہ اور دور دراز علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کر رہی ہیں اور ان کی فوری حفاظت کو یقینی بنا رہی ہیں۔ ان مشترکہ کارروائیوں میں کل 121 افراد کو بچایا گیا ہے۔
A 9 month pregnant woman in Puttalam was safely evacuated and given medical care by National Disaster Response Force (NDRF) team @NDRFHQ.#OperationSagarBandhu continues to stand by those who need it the most.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 2, 2025
🇮🇳🤝🇱🇰@MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/CYe0DBgFAo
بتایا جاتا ہے کہ طوفان میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے انڈین فضائیہ کی تین خصوصی پروازیں اور تین تجارتی پروازیں بھی استعمال کی گئیں۔ کل تقریباً 1500 پھنسے ہوئے بھارتیوں کو پہلے ہی واپس لایا جا چکا ہے۔ انڈیا کی نیبر ہڈ فرسٹ پالیسی اور 'وژن اوشین' کے تحت ہندوستان سری لنکا کا پہلا مدد گار بن کر سامنے آیا۔ ہم اس مشکل گھڑی میں سری لنکا کی حکومت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔
