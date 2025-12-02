ETV Bharat / international

طوفان دتواہ نے سری لنکا میں بھاری تباہی مچا دی، بھارت نے 53 ٹن امدادی سامان بھیجا

بھارت قدرتی آفت کی اس گھڑی میں پڑوسی ملک سری لنکا کے لیے پہلا مددگار ثابت ہوا ہے۔

بھارت قدرتی آفت سے متاثر سری لنکا کی مدد میں پیش پیش
بھارت قدرتی آفت سے متاثر سری لنکا کی مدد میں پیش پیش (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 2, 2025 at 7:48 AM IST

نئی دہلی: بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کے تحت 53 ٹن امدادی سامان سری لنکا بھیج دیا ہے۔ اس تباہ کن گردابی طوفان سے سری لنکا کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس جزیرہ ملک میں اب تک کم از کم 334 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔

حکام اب بھی طاقتور طوفان کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد دارالحکومت کولمبو کے کچھ حصوں میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتوار کو ایک اپڈیٹ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر (ڈی ایم سی) نے کہا کہ تقریباً 400 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں اور خبردار کیا کہ طوفان کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جزیرہ ملک میں مزید شدید بارشوں کا امکان ہے۔

ایک سرکاری ریلیز کے مطابق بھارت نے طوفان دتواہ کے بعد سری لنکا کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ آپریشن ساگر بندھو 28 نومبر 2025 کو شروع کیا گیا۔ سری لنکا کے حکام کے ساتھ مل کر بھارتی حکومت نے فوری طور پر بھارتی بحریہ کے دو جہازوں سے 9.5 ٹن ہنگامی راشن کولمبو پہنچایا۔

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے تین طیاروں کو 1.5 ٹن اضافی امدادی سامان کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ اس میں خیمے، ترپال، کمبل، حفظان صحت کی کٹس، کھانے کے لیے تیار اشیاء، ادویات، اور جراحی کے سامان، آن سائٹ ٹریننگ کے لیے پانچ افراد پر مشتمل ایک طبی ٹیم اور نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی 80 افراد پر مشتمل اسپیشل اربن سرچ اینڈ ریسکیو (یو ایس اے آر) ٹیمیں شامل ہیں۔ بھارتی بحریہ کے جہاز سوکنیا پر (ترنکومالی میں) 12 ٹن اضافی امدادی سامان روانہ کیا گیا، جس سے کل امدادی سامان 53 ٹن تک پہنچ گیا۔

ریلیف اور ریسکیو آپریشن ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ آئی این ایس وکرانت کے چیتک ہیلی کاپٹروں اور بھارتی فضائیہ کے MI-17 ہیلی کاپٹروں نے سری لنکا کی فضائیہ کے تعاون سے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن چلایا۔ اس دوران حاملہ خواتین، بچوں اور شدید زخمی افراد سمیت پھنسے ہوئے لوگوں کو ایئر لفٹ کیا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں سری لنکا، بھارت، جرمنی، سلووینیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، پولینڈ، بیلاروس، ایران، آسٹریلیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔

این ڈی آر ایف کی ٹیمیں سری لنکا کے مختلف شدید متاثرہ اور دور دراز علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کر رہی ہیں اور ان کی فوری حفاظت کو یقینی بنا رہی ہیں۔ ان مشترکہ کارروائیوں میں کل 121 افراد کو بچایا گیا ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ طوفان میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے انڈین فضائیہ کی تین خصوصی پروازیں اور تین تجارتی پروازیں بھی استعمال کی گئیں۔ کل تقریباً 1500 پھنسے ہوئے بھارتیوں کو پہلے ہی واپس لایا جا چکا ہے۔ انڈیا کی نیبر ہڈ فرسٹ پالیسی اور 'وژن اوشین' کے تحت ہندوستان سری لنکا کا پہلا مدد گار بن کر سامنے آیا۔ ہم اس مشکل گھڑی میں سری لنکا کی حکومت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔

