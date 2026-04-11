کوراکاؤ پرچم والا ٹینکر ایرانی تیل لے کر بھارت پہنچ گیا
یہ جہاز 7 سال کے عرصے کے بعد پہلی بار ایرانی تیل بھارت لا رہا ہے۔
Published : April 11, 2026 at 3:23 PM IST
حیدرآباد: میرین ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق، کوراکاؤ کے جھنڈے والا آئل ٹینکر، جیا، اڈیشہ کے ساحل پر پہنچا اور فی الحال وہیں لنگر انداز ہے۔ یہ جہاز 7 سال کے عرصے کے بعد پہلی بار ایرانی تیل بھارت لا رہا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس کے پاس 20 لاکھ بیرل خام تیل ہے۔
تجارتی ذرائع اور جہاز سے متعلق اپڈیٹ کے اعداد و شمار کے ذریعہ بتایا گیا کہ ایرانی خام تیل لے جانے والا ایک آئل ٹینکر ہندوستان کو اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے اور توقع ہے کہ وہ اب پبلک سیکٹر ریفائنر انڈین آئل کارپوریشن (IOC) کے لیے تیل ڈیلیور کرے گا۔ قبل ازیں کی خبر کے مطابق جیا، ایک کوراکاؤ کے جھنڈے والا بہت بڑا کروڈ کیریئر (VLCC) ایرانی تیل لے جانے والا، آبنائے ملاکا سے ہفتے کے آخر میں انڈمان اور نکوبار جزائر کے قریب انڈمان سمندر میں چلا گیا، جہاز سے باخبر رہنے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے۔ یہ اب ہندوستانی جزیروں کو عبور کر کے خلیج بنگال میں جا رہا ہے، معلوم ہوا ہے۔
تجارتی ذرائع نے اشارہ کیا کہ جہاز ممکنہ طور پر ہندوستان کے مشرقی ساحل پر ایک بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارا دیپ اس کی منزل ہو سکتی ہے۔ آبنائے ملاکا کے ارد گرد ملائیشیا کا پانی ایرانی تیل لے جانے والے خام تیل کے ٹینکروں کے لیے مشہور ہولڈنگ ایریا رہا ہے۔ اب تقریباً سات سالوں سے ہندوستان نے ایرانی تیل درآمد نہیں کیا ہے اور یہ پہلی ترسیل ہو سکتی ہے۔
آئی او سی نے ٹینکر جیا پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ اگرچہ یہ بات قابل غور ہے کہ بحری جہازوں کی طرف سے اشارہ کردہ منزلیں بدل سکتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ایرانی تیل لے جانے والے ایک اور ٹینکر کے ساتھ ہوا تھا۔ 600,000 بیرل ایرانی تیل کے ساتھ ایسواتینی کے جھنڈے والے ٹینکر پنگ شون، جو گجرات کی وادینار بندرگاہ کے قریب پہنچ رہا تھا، نے جمعرات کو دیر گئے اپنی اعلان کردہ منزل چین کے صوبہ شانڈونگ میں ڈونگینگ میں تبدیل کر دی۔
تجارتی ذرائع نے اشارہ کیا تھا کہ ادائیگی سے متعلق مسائل موڑ کے پیچھے وجہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے ہفتے کے روز، تاہم، اس بات سے انکار کیا کہ ادائیگی کے مسائل موڑ کی وجہ تھے، جبکہ یہ بھی اعلان کیا کہ ایرانی مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) لے جانے والا ایک ٹینکر نیو مینگلور بندرگاہ پر کارگو کو خارج کر رہا تھا۔