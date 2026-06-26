دنیا بھر میں تیل کی ٹینشن ختم؟ ایک ہی دن میں 78 بڑے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، جانیں بھارت پر کیا ہوگا اثر
آبنائے ہرمز میں ایک نئے محفوظ راہداری کی تشکیل سے جہازوں کی نقل و حرکت میں 57 فیصد بہتری آئی ہے۔
Published : June 26, 2026 at 2:36 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔ حال ہی میں جاری کردہ ایس اینڈ پی گلوبل رپورٹ کے مطابق، ایک ہی دن میں ریکارڈ 78 بحری جہاز اس سمندری راستے سے گزرے۔ یہ اعداد و شمار جنگ سے پہلے کے عام دنوں کے مقابلے میں تقریباً 57 فیصد ہے۔
اس بہتری کی بنیادی وجہ عمان اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن (آئی ایم او) کی طرف سے قائم کردہ ایک نیا محفوظ سمندری راستہ ہے۔ یہ راستہ عمان کے ساحل کے قریب سے گزرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، اس دن ریکارڈ کیے گئے کل جہازوں میں سے 40 فیصد (33 بحری جہاز) نے اس نئے محفوظ راستے کا استعمال کیا۔ ان میں سے 25 جہاز باہر جانے والے تھے۔ اس کے برعکس، کچھ بحری جہاز اب بھی ایرانی پانیوں کے قریب سفر کر رہے تھے، جبکہ آٹھ جہازوں نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر اپنے ٹریکنگ مقامات کو بند رکھا۔
تنازع شروع ہونے کے بعد سے بہت سے بحری جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جہازوں کی تعداد میں یہ اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عالمی تجارت اور نیویگیشن کی آزادی دوبارہ پٹری پر آ رہی ہے۔
کس قسم کے جہازوں نے سفر کیا؟
اس راستے سے گزرنے والے 78 جہازوں میں مختلف قسم کے تجارتی جہاز شامل تھے۔
تیل اور کیمیائی ٹینکرز: 22 جہاز
بلک کیریئرز: 21 جہاز
عام کارگو جہاز: 12 جہاز
کنٹینر بحری جہاز: 7 جہاز
ایل پی جی ٹینکرز: 4 جہاز
ایل این جی ٹینکرز: 2 جہاز
خلیج میں داخل ہونے والے بحری جہازوں میں سے تقریباً 41 فیصد براہ راست ایران سے منسلک تھے۔ 24 جون کو، دس بڑے خام تیل کے ٹینکر بھی اس راستے سے گزرے۔ ان میں سے، صرف ایک جہاز (اے ایم اے کے) ایران سے منسلک تھا اور امریکی پابندیوں کے تابع تھا۔
خام تیل کی قیمتوں پر اثر
آبنائے ہرمز سے تیل کی فراہمی میں آسانی کی خبر کے بعد جمعہ کو بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی۔ عمان کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز پر تازہ حملے کے باوجود تیل کی ہموار سپلائی کی توقعات غالب رہیں۔
اس کمی کے بعد بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت دو فیصد یعنی 1.51 ڈالر فی بیرل گر کر 73.75 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ دریں اثنا، امریکی تیل، ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کی قیمت بھی تقریباً دو فیصد کم ہوکر 70.42 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔
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