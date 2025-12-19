ETV Bharat / international

جل رہا ہے بنگلہ دیش، سنگاپور میں شریف عثمان ہادی کی موت، احتجاجی مظاہرے جاری، قومی سوگ کا اعلان

شریف عثمان ہادی کی موت پر عبوری حکومت کے سربراہ نے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانیں

جل رہا ہے بنگلہ دیش، سنگاپور میں شریف عثمان ہادی کی موت
جل رہا ہے بنگلہ دیش، سنگاپور میں شریف عثمان ہادی کی موت (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 8:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بھارت کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انقلاب مورچہ کے کنوینر شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد پرتشدد احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے ہنگامہ آرائی کی، توڑ پھوڑ کی اور پھر بڑے اخبارات کے دفاتر کو آگ لگا دی۔

مظاہرین نے عوامی لیگ کے دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین کے ایک گروپ نے چٹاگانگ میں بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے باہر بھی دھرنا دیا۔ احتجاج کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ دریں اثناء عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے ملک میں تشدد پر تبادلہ خیال کے لیے ڈھاکہ میں ایک اجلاس بلایا ہے۔

واضح رہے کہ بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرین نے ہادی کے قتل کے خلاف نعرے بازی کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ اور بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ بعد میں پولیس اہلکاروں نے مداخلت کی اور مظاہرین کو جائے وقوعہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سنگاپور میں ہادی کی موت کی خبر ملتے ہی لوگ شاہ آباد چوک پر جمع ہو گئے۔ ہادی کی موت سے مشتعل مظاہرین نے سڑک بلاک کردی اور نعرے بازی کی۔ احتجاج تیزی سے تشدد میں بدل گیا۔

خولشی پولیس چیف شاہین عالم نے بتایا کہ ہائی کمیشن کے باہر تعینات افراد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس تعینات ہے۔ شریف عثمان ہادی جولائی کی بغاوت اور عوامی لیگ پر پابندی کا مطالبہ کرنے والی تحریک کے دوران نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ڈھاکہ 8 حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ کو بیجوئے نگر میں انتخابی مہم کے دوران ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ چلتی موٹرسائیکل پر سوار حملہ آور نے شریف عثمان ہادی کو اس وقت گولی ماری جب وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گولی ہادی کے سر میں ماری گئی تھی۔

شدید زخمی، شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی سرجری ہوئی، اور بعد میں اسی رات انہیں دارالحکومت کے ایور کیئر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیر کی سہ پہر انہیں جدید علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے سنگاپور لے جایا گیا۔

عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے صورتحال کی روشنی میں قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اعلان بھی کیا گیا۔ محمد یونس نے شریف عثمان ہادی کے قتل کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کی ذمہ داری لینے کا بھی وعدہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

شریف عثمان ہادی
SHARIF OSMAN HADI DIES
PROTEST IN BANGLADESH
MUHAMMAD YUNUS
BANGLADESH UNREST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.