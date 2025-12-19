جل رہا ہے بنگلہ دیش، سنگاپور میں شریف عثمان ہادی کی موت، احتجاجی مظاہرے جاری، قومی سوگ کا اعلان
شریف عثمان ہادی کی موت پر عبوری حکومت کے سربراہ نے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانیں
Published : December 19, 2025 at 8:29 AM IST
ڈھاکہ (بنگلہ دیش): بھارت کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انقلاب مورچہ کے کنوینر شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد پرتشدد احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے ہنگامہ آرائی کی، توڑ پھوڑ کی اور پھر بڑے اخبارات کے دفاتر کو آگ لگا دی۔
مظاہرین نے عوامی لیگ کے دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین کے ایک گروپ نے چٹاگانگ میں بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے باہر بھی دھرنا دیا۔ احتجاج کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ دریں اثناء عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے ملک میں تشدد پر تبادلہ خیال کے لیے ڈھاکہ میں ایک اجلاس بلایا ہے۔
VIDEO | Dhaka: Amid widespread protests and chaos in the Bangladeshi capital, protesters set ablaze the residence of ousted Prime Minister Sheikh Hasina.#BangladeshUnrest #DhakaProtests #SheikhHasina— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zK7kr6xapl
واضح رہے کہ بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرین نے ہادی کے قتل کے خلاف نعرے بازی کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ اور بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ بعد میں پولیس اہلکاروں نے مداخلت کی اور مظاہرین کو جائے وقوعہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سنگاپور میں ہادی کی موت کی خبر ملتے ہی لوگ شاہ آباد چوک پر جمع ہو گئے۔ ہادی کی موت سے مشتعل مظاہرین نے سڑک بلاک کردی اور نعرے بازی کی۔ احتجاج تیزی سے تشدد میں بدل گیا۔
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death… pic.twitter.com/wJSfbc0E01— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
خولشی پولیس چیف شاہین عالم نے بتایا کہ ہائی کمیشن کے باہر تعینات افراد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس تعینات ہے۔ شریف عثمان ہادی جولائی کی بغاوت اور عوامی لیگ پر پابندی کا مطالبہ کرنے والی تحریک کے دوران نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ڈھاکہ 8 حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ کو بیجوئے نگر میں انتخابی مہم کے دوران ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ چلتی موٹرسائیکل پر سوار حملہ آور نے شریف عثمان ہادی کو اس وقت گولی ماری جب وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گولی ہادی کے سر میں ماری گئی تھی۔
#WATCH | Bangladesh: Visuals of the aftermath from Prothom Alo office in Dhaka, which was burned down by protesters last night. Firefighters are present at the spot.— ANI (@ANI) December 19, 2025
After the death of Osman Hadi, a key leader in the protests against Sheikh Hasina, Bangladesh has erupted in… pic.twitter.com/GFkq5XdB57
شدید زخمی، شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی سرجری ہوئی، اور بعد میں اسی رات انہیں دارالحکومت کے ایور کیئر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیر کی سہ پہر انہیں جدید علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے سنگاپور لے جایا گیا۔
Chief Advisor to the Government of Bangladesh, Muhammad Yunus tweets, " ... sharif osman hadi, the fearless frontline warrior of the july mass uprising under treatment in singapore and spokesperson for the inkilab mancha, is no longer with us... his passing represents an… pic.twitter.com/pEJdp5SXC2— ANI (@ANI) December 18, 2025
عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے صورتحال کی روشنی میں قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اعلان بھی کیا گیا۔ محمد یونس نے شریف عثمان ہادی کے قتل کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کی ذمہ داری لینے کا بھی وعدہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: