جے ڈی وینس کی بیوی کے ہندو عقیدے پر تبصرہ: کانگریس لیڈر نے کی تنقید، کہا تبصرہ "انتہائی مایوس کن"
امریکی نائب صدر وینس کے اپنی ہندو بیوی کے متعلق تبصرے نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی کانگریس لیڈر نے ان پر تنقید کی۔
By ANI
Published : November 4, 2025 at 1:25 PM IST
واشنگٹن: امریکی کانگریس کے رکن راجہ کرشنامورتی نے نائب صدر جے ڈی وینس کے اپنی ہندو بیوی کے بارے میں حالیہ تبصروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک میں پہلے سے بڑھتے ہوئے تعصب اور ہندو مخالف جذبات کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔
کرشنامورتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ایک ایسے وقت میں جب ہندو اور ہندوستانی امریکی کمیونٹی بڑھتے ہوئے تعصب، بڑے پیمانے پر ملک بدری کے چرچے اور یہاں تک کہ اپنی پارٹی کے ممبران کے خلاف بڑھتے ہوئے ہندو مخالف جذبات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ انتہائی مایوس کن ہے کہ نائب صدر نے نفرت کے عالم میں خاموش رہنے والے اپنے حالیہ تبصروں سے اس ماحول کو مزید خراب کر دیا ہے۔
اوشا اکثر اتوار کو چرچ آئیں گی
وینس کی شادی بھارتی نژاد امریکی اوشا وانس سے ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف مسی سیپی میں ایک عوامی تقریب کے دوران کیے گئے تبصروں کے بعد انھیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی بین المذاہب شادی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، انہوں نے کہا، "اب، اوشا اکثر اتوار کو میرے ساتھ چرچ آئیں گی۔
میں عیسائیت کی انجیل پر یقین رکھتا ہوں
جیسا کہ میں نے اسے بتایا ہے اور جیسا کہ میں نے عوامی طور پر کہا ہے اور جیسا کہ میں اب اپنے 10,000 قریبی دوستوں کے سامنے کہوں گا، کیا مجھے امید ہے کہ وہ آخرکار انہی چیزوں سے متاثر ہو گی جن سے میں چرچ میں متاثر ہوا تھا؟ ہاں، میں واقعتاً ایسا کرتا ہوں، کیونکہ میں عیسائیت کی انجیل پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری بیوی بھی آخرکار اسے اس طرح دیکھے گی۔"
انہوں نے مزید کہا، "لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی، تو خدا کہتا ہے کہ ہر کسی کو مرضی کی آزادی ہے اور اس لیے یہ میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ اپنے دوستوں، اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔"
میری بیوی کی پرورش عیسائی نہیں ہوئی
وینس، جنہوں نے 2019 میں کیتھولک مذہب اختیار کیا، نے اوشا کی پرورش کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، "میری بیوی کی پرورش عیسائی نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ ایک ہندو خاندان میں پلی بڑھی، لیکن کسی بھی طرح سے خاص طور پر مذہبی خاندان میں نہیں۔
نائب صدر نے مزید وضاحت کی کہ ان کے خاندان نے اپنی بین المذاہب شادی میں توازن پایا ہے۔ "یہاں ہر ایک کو اپنا انتظام کرنا ہے۔ ہم اس انتظام پر اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ میری بہترین دوست ہے۔
بچوں کو مسیحی عقیدے میں پالنے کا فیصلہ
ہم آپس میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسیحی عقیدے میں پالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے دو بڑے بچے، جو اسکول میں ہیں، ایک عیسائی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے آٹھ سالہ بچے کی پہلی رسومات تقریباً ایک سال پہلے ہوئی تھیں۔ اس طرح ہم اپنے انتظامات پر پہنچے۔"
تبصروں پر آن لائن شدید ردعمل سامنے آیا۔ کینیڈین صحافی ایزرا لیونٹ نے ان کے تبصروں کو "ناگوار" قرار دیا اور ان پر اپنی بیوی کے مذہب کی توہین کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "کتنا نفرت انگیز تبصرہ۔ ایسا صرف یہ واحد نہیں ہے۔"
سب سے پہلے، یہ سوال میرے بائیں طرف بیٹھے ایک شخص نے میری بین المذاہب شادی کے بارے میں پوچھا۔ میں ایک عوامی شخصیت ہوں اور لوگ متجسس ہیں اور میں اس سوال کو چکما دینے والا نہیں تھا۔
مسیحی عقیدہ بتاتا ہے انجیل سچ ہے!
انہوں نے مزید کہا، "دوسرا، میرا مسیحی عقیدہ مجھے بتاتا ہے کہ انجیل سچ ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے اچھی ہے۔ میری بیوی — جیسا کہ میں نے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے (TPUSA) میں کہا تھا، میری زندگی کی سب سے حیرت انگیز نعمت ہے۔ اس نے خود مجھے کئی سال پہلے اپنے عقیدے میں دوبارہ شامل ہونے کی ترغیب دی تھی۔ وہ عیسائی نہیں ہے اور اس کا مذہب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی طرح جو بین المذاہب تعلقات میں امید رکھتی ہے کہ وہ بین المذاہب شادیوں کو دیکھتی ہے۔ جس طرح سے میں کرتا ہوں۔
اس طرح کی پوسٹیں عیسائی مخالف تعصب کو ہوا دیتی ہیں
پھر بھی، میں اس سے محبت اور حمایت جاری رکھوں گا اور اس سے ایمان، زندگی اور ہر چیز کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ تیسرا، اس طرح کی پوسٹیں عیسائی مخالف تعصب کو ہوا دیتی ہیں۔ جی ہاں، عیسائیوں کے اپنے عقائد ہیں۔ اور ہاں، ان عقائد کے بہت سے نتائج ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر معمول کی بات ہے اور جو بھی آپ کو بصورت دیگر بتا رہا ہے اس کا یقینی طور پر کوئی ایجنڈا ہے۔