امریکہ میں بھارتیوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ، رکن کانگریس راجہ کرشن مورتی کا انتباہ
کرشن مورتی کے مطابق ٹیکساس کے فریسکو میں سفید فام بالادستی کے حامی ایک گروہ نے احتجاج کرتے ہوئے بھارت ہندوستان مخالف نعرے لگائے۔
Published : June 19, 2026 at 10:40 AM IST
واشنگٹن: بھارتی نژاد امریکی رکن کانگریس راجہ کرشن مورتی نے امریکہ میں ہندوستانی نژاد شہریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے تعصب، نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کرشن مورتی نے ریاست ٹیکساس کے شہر فریسکو میں پیش آنے والے ایک حالیہ واقعہ کا حوالہ دیا، جہاں سفید فام بالادستی کے حامی ایک گروہ نے سٹی ہال کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ہندوستان مخالف نعرے لگائے اور بھارتی پرچم کو پھاڑ دیا۔
کرشن مورتی کے مطابق مظاہرین نے "بھارت واپس جاؤ"، "ٹیکساس پر ہندو قبضہ بند کرو" اور "تم ہماری جگہ نہیں لے سکتے" جیسے نفرت انگیز نعرے لگائے، جو امریکی معاشرے کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اور تعصب کی امریکا میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس کا نشانہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا کسی بھی مذہب یا قومیت سے تعلق رکھنے والے افراد۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام امریکیوں کو مل کر نسل پرستی اور مذہبی تعصب کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔
“Go back to India.” “You will not replace us.”— Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) June 18, 2026
Those were the chants of white supremacists outside a Texas city hall just weeks ago. Whether directed at Hindus, Muslims, Jews, or any other community, hate has no place in America. We must stand shoulder-to-shoulder against… pic.twitter.com/gSm3QWjFWj
یاد رہے کہ رواں سال مئی میں راجہ کرشن مورتی، پرمیلا جیا پال اور دیگر ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کی تھی، جس میں ان پر بھارتی اور چینی نژاد امریکیوں کے خلاف نسل پرستانہ بیانات کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ قرارداد میں ٹرمپ کی جانب سے ایک ریڈیو میزبان کے متنازع بیان کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی مذمت کی گئی تھی، جس میں بھارت اور چین سے آنے والے تارکین وطن کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔
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حالیہ واقعات امریکہ میں بڑھتے ہوئے نسلی اور مذہبی تعصبات کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر بھارتی نژاد برادری سمیت مختلف اقلیتی گروہوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔