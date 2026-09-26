کانگو میں طیارہ حادثہ: 2 لیفٹیننٹ جنرل اور کریو ممبرز سمیت چودہ افراد ہلاک، تحقیقات جاری
جنوب مغربی ککویت سے دارالحکومت کنشاسا لوٹتے وقت طیارے میں تکنیکی خرابی آئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔
Published : September 26, 2026 at 11:53 AM IST
کنشاسا (کانگو): کانگو میں جمعہ کے روز ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں کم از کم 14 لوگوں کی موت ہونے کی خبر ملی ہے، جن میں فوج کے دو سینئر افسران بھی شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کام شروع کرا دیا گیا، جب کہ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔
معلومات کے مطابق، یہ طیارہ حادثہ اس وقت ہوا جب طیارہ جنوب مغربی ککویت سے کانگو کے دارالحکومت کنشاسا لوٹ رہا تھا۔ حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں فوج کے دو سینئر افسران، ملٹری کورٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل موٹومبو کٹالائی ٹینڈے اور مسلح افواج کے آڈیٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل باکومی لیکولیا (Bakumi Likulia) کی موت ہو گئی ہے۔
OVER DOZEN DEAD after PLANE CRASH in DR CONGO— RT (@RT_com) September 25, 2026
AMONG 14 KILLED: Head of military court, and auditor general of armed forces
FIERY WRECKAGE and DEBRIS strewn ACROSS CRASH SITE pic.twitter.com/Hw36wJhoG0
سول ایوی ایشن اتھارٹی کے بورڈ چیئرمین کا بیان
کانگو کی فوج کے ترجمان میجر جنرل ایفومی ایکینگے (Efomi Ekenge) نے اس حادثے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان دو جنرل افسران کے علاوہ، وفد کے بارہ ارکان اور عملے (کریو) کے ارکان کی بھی جان چلی گئی ہے۔
‼️ 🇨🇩 KWANGO : UN AVION DE TRACEP S’ÉCRASE PRÈS DE KENGE pic.twitter.com/qhjfPhvvY4— The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) September 25, 2026
فوج کے دو انتہائی اعلیٰ ترین عہدیدار ہلاک
تفصیلات کے مطابق جمہوریہ کانگو (DRC) میں ایک انتہائی المناک فضائی حادثہ پیش آیا ہے، جس میں ایک فوجی طیارہ ملک کے جنوب مغربی شہر ککویت سے دارالحکومت کنشاسا (Kinshasa) کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مقامی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق، پرواز کے دوران طیارے میں اچانک شدید تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کے باعث پائلٹ نے اسے کینگے (Kenge) کے علاقے میں ہنگامی طور پر اتارنے کی کوشش کی لیکن رن وے کی عدم موجودگی کی وجہ سے طیارہ ایک رہائشی پلاٹ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس بھیانک حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کانگو کی فوج کے دو انتہائی اعلیٰ ترین عہدیدار—ملٹری کورٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل متومبو کاتالائی تینڈے اور مسلح افواج کے آڈیٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل باکومی لیکولیا—شامل تھے، جب کہ دیگر 12 افراد میں وفد کے ارکان، سویلین اور عملہ شامل تھا۔
تحقیقات اور حکام کا مؤقف
فوجی ترجمان میجر جنرل ایفومی ایکینگے (Efomi Ekenge) نے اس افسوسناک واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے کی اصل وجوہات اور اس کے پیچھے کارفرما محرکات کا درست پتہ لگانے کے لیے اعلیٰ سطحی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے میں لگی آگ اتنی شدید تھی کہ زیادہ تر لاشیں ناقابلِ شناخت حد تک جھلس چکی ہیں۔ دوسری جانب، سول ایوی ایشن اتھارٹی (CAA) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ٹرائفون کن-کی مولومبا (Tryphon Kin-Kiey Mulumba) نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ ابتدائی طور پر تکنیکی خرابی کی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن حادثے کی حتمی اور اصل وجہ کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو گا۔ کانگو میں فضائی حفاظت کے ناقص معیارات اور طیاروں کی ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے ایسے حادثات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں۔
Crash d’un avion à #Kenge, dans la province du #Kwango, des sources officielles confirme la présence dans cet avion du Lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, l’auditeur général des Forces armées de la #RDC parmi les victimes.— TOP CONGO FM (@TopCongo) September 25, 2026
14 personnes étaient à bord de cet avion. pic.twitter.com/aaKkad9WOE
سکیورٹی صورتحال اور M23 المناک فضائی حادثہ
مشرقی کانگو کی سکیورٹی صورتحال اور M23 باغییہ المناک فضائی حادثہ ایک ایسے نازک وقت پر ہوا ہے جب کانگو کی فوج ملک کے مشرقی حصے میں شدید سکیورٹی بحران کا سامنا کر رہی ہے اور گزشتہ سال سے متعدد مسلح باغی گروہوں کے خلاف نبردآزما ہے۔ ان باغی گروپوں میں سب سے طاقتور اور فعال تنظیم M23 (مارچ 23 تحریک) ہے، جسے اقوامِ متحدہ اور کانگو حکومت کے مطابق پڑوسی ملک روانڈا کی براہِ راست فوجی اور مالی حمایت حاصل ہے۔ ان باغی گروہوں نے حالیہ مہینوں میں یکے بعد دیگرے کئی شدید حملے کر کے کانگو کے مشرق میں واقع متعدد اہم شہروں، تجارتی راستوں اور قیمتی معدنیات سے مالا مال علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ فوج کے اعلیٰ حکام کی فضائی حادثے میں اچانک ہلاکت نے ملکی دفاعی نظام اور باغیوں کے خلاف جاری فوجی آپریشنز کے حوالے سے سکیورٹی چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔