کیا ٹرمپ کے بیٹے جنگ سے ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کے بیٹوں کی حمایت یافتہ کمپنی خلیجی ریاستوں کو ڈرون انٹرسیپٹرز فروخت کرنے کی کر رہی کوشش
پاورس نے ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے لیے معاہدے کا اعلان کیا، جنگ سے فائدہ اٹھانے انٹرسیپٹرز فروخت کرنے کی کوشش کررہی ہے۔
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
نیویارک: صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دو بڑے بیٹوں کی حمایت یافتہ ڈرون بنانے والی کمپنی خلیجی ممالک کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب کہ وہ ایران کے حملے کی زد میں ہیں اور اپنے والد کی زیر قیادت امریکی فوج پر انحصار کر رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ کے بیٹے جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ امریکہ ایران تنازعہ کے درمیان وہ خلیجی ممالک کو ڈرون فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
پاورس، صدر ٹرمپ کے بیٹوں سے منسلک ایک کمپنی، خلیجی ممالک کو ڈرون انٹرسیپٹرز فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس سے "جنگی منافع" اور مفادات کے تصادم پر بحث چھڑ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سابق اخلاقیات کے وکیل رچرڈ پینٹر نے اسے ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے، جب کہ کمپنی اسے دفاعی ضرورت اور تکنیکی وسعت کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھتی ہے۔
پاورس کی سیلز ڈرائیو
فلوریڈا میں مقیم پاورس کی سیلز ڈرائیو، جس نے گزشتہ ماہ ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو لانے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا تھا، کمپنی ممکنہ طور پر اس جنگ سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، جو ان کے والد نے شروع کی تھی۔
کسی صدر کا پہلا خاندان جس نے جنگ سے بہت زیادہ پیسہ کمایا
صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں وائٹ ہاؤس کے ایک سابق چیف اخلاقیات کے وکیل رچرڈ پینٹر نے کہا، ’’یہ ممالک صدر کے بیٹوں سے خریدنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں لہٰذا وہ وہی کریں گے جو یہ چاہیں گے۔‘‘ "یہ کسی صدر کا پہلا خاندان ہو گا جس نے جنگ سے بہت زیادہ پیسہ کمایا - ایک ایسی جنگ جس کے لیے اسے کانگریس کی رضامندی نہیں ملی۔"
ممکنہ تصادم اور جنگی منافع کے بارے میں ایک نئی بحث
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹوں سے منسلک ایک کمپنی خلیجی ممالک کو ڈرون انٹرسیپٹرز فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس پیش رفت نے مفادات کے ممکنہ تصادم اور جنگی منافع کے بارے میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلوریڈا سے تعلق رکھنے والی کمپنی پاورس نے حال ہی میں ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
دفاعی ڈرونز کی طاقت کا مظاہرہ
خبر کے مطابق کمپنی اب اپنے ڈرون انٹرسیپٹرز خلیجی ممالک کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس وقت ایران کے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاورس کے شریک بانی بریٹ ویلکووچ نے کہا کہ کمپنی مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں اپنے دفاعی ڈرونز کی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے جو ایرانی حملوں سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔