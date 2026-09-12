9/11 حملوں سے قبل اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے متعلق سی آئی اے کی درجنوں خفیہ بریفنگز جاری
ستمبر 1998 میں ایک بریفنگ میں کہا گیا کہ بن لادن کی ترجیح امریکہ کی سرزمین پر، خصوصاً واشنگٹن میں حملہ کرنا ہوسکتی ہے۔
Published : September 12, 2026 at 3:30 PM IST
واشنگٹن : امریکہ کی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے) نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 25ویں برسی کے موقع پر اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے متعلق صدرِ امریکہ کو دی جانے والی درجنوں خفیہ بریفنگ دستاویزات کو منظر عام پر لایا ہے۔ جمعہ کو جاری کی گئی ان دستاویزات میں 11 ستمبر کے حملوں سے قبل امریکی انٹیلی جنس اداروں کی جانب سے اسامہ بن لادن، القاعدہ کے نیٹ ورک، اس کی نقل و حرکت، معاونت کے نظام، مالی وسائل اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں اس کے ممکنہ منصوبوں سے متعلق جمع کی گئی معلومات کی تفصیلات موجود ہیں۔
11 ستمبر 2001 کے حملوں میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس واقعے نے امریکی قومی سلامتی کی پالیسی کو بنیادی طور پر تبدیل کردیا تھا۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف نے دستاویزات کی رہائی کو ’’غیر معمولی شفافیت کا اقدام‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خفیہ دستاویزات صدر کو دی جانے والی پریزیڈنشل ڈیلی بریفز کی تاریخ میں ایجنسی کی جانب سے جاری کی جانے والی سب سے بڑی کھیپ ہے۔
ان دستاویزات میں فروری 1998 کی ایک بریفنگ بھی شامل ہے جو اس وقت کے صدر بل کلنٹن کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کا عنوان ’’دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کرنے کے خواہاں‘‘ تھا اور اس میں اسامہ بن لادن سمیت دیگر شدت پسندوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اپریل 1998 کی ایک دستاویز میں افغانستان میں طالبان کی جانب سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ طالبان اسے اپنا ’’مہمان‘‘ سمجھتے تھے اور سوویت قبضے کے دوران بن لادن کی جانب سے فراہم کی جانے والی مدد کے باعث اس کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں تھے۔ دستاویز کے مطابق طالبان کی بن لادن سے متعلق پالیسی اس لیے بھی محتاط تھی کہ وہ اس کی سرگرمیوں کی نگرانی یا اس پر کنٹرول قائم کرکے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جولائی 1998 کی ایک بریفنگ میں امریکی انٹیلی جنس حکام نے اس امکان کو قابلِ اعتبار قرار دیا کہ بن لادن امریکہ کے اندر حملوں کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اسی بریفنگ میں اس کی جانب سے کیمیائی اور حیاتیاتی ایجنٹس کے ذریعے حملوں میں دلچسپی کا بھی ذکر کیا گیا۔
دو ماہ بعد ستمبر 1998 میں ایک بریفنگ میں کہا گیا کہ بن لادن کی ترجیح امریکہ کی سرزمین پر، خصوصاً واشنگٹن میں حملہ کرنا ہوسکتی ہے۔ اس میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ القاعدہ کسی امریکی شہر میں دھماکا خیز مواد سے بھرے طیارے کو استعمال کرسکتی ہے۔ دسمبر 1998 کی ایک اور بریفنگ میں ممکنہ طیارہ اغوا کرنے کے منصوبوں کا ذکر کیا گیا۔ انٹیلی جنس حکام کے مطابق سازش میں ملوث افراد نے نیویارک کے ایک نامعلوم ہوائی اڈے پر سیکیورٹی نظام کو چکمہ دینے کی مشق بھی کی تھی، جبکہ بن لادن کے نیٹ ورک کے بعض ارکان نے طیارہ اغوا کرنے کی تربیت حاصل کی تھی۔
دستاویزات میں بن لادن کی جانب سے ایسے مواد کے حصول کی کوششوں کا بھی ذکر ہے جنہیں ’ڈرٹی بم‘ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا تھا۔ یہ ایسے روایتی دھماکا خیز ہتھیار ہوتے ہیں جن میں تابکار مواد شامل کیا جاتا ہے۔ جون 1999 تک امریکی انٹیلی جنس حکام کو معلوم تھا کہ بن لادن کے کارکنوں نے دھماکا خیز مواد کے ذریعے تجربات کیے تھے تاکہ ان کی توانائی میں اضافہ کیا جاسکے۔
11 ستمبر کے حملوں سے تقریباً دو سال قبل ہی امریکی انٹیلی جنس حکام کو خدشہ تھا کہ بن لادن طالبان کو امریکہ کے خلاف ممکنہ حملوں کے بارے میں گمراہ کررہا ہے۔ 2001 کے اوائل میں صدر جارج ڈبلیو بش کے لیے تیار کی گئی بریفنگز میں بن لادن کی جانب سے حیاتیاتی ایجنٹس تیار کرنے اور انہیں استعمال کرنے کے لیے ابتدائی نوعیت کے تجربات کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ حملوں سے تقریباً ایک ماہ قبل اگست 2001 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بن لادن امریکہ میں دہشت گرد حملے کرنے کے عزم پر قائم ہے۔
رپورٹ میں 1998 میں امریکی سفارت خانوں پر القاعدہ کے حملوں کو اس بات کی مثال قرار دیا گیا کہ بن لادن اپنے منصوبوں کی تیاری کئی سال پہلے شروع کرسکتا تھا اور ناکامیوں سے بھی اس کے ارادے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ اسی عرصے میں امریکی حکام نے امریکہ میں ایسی ’’مشکوک سرگرمیوں‘‘ کا بھی ذکر کیا جو ممکنہ طیارہ اغوا یا دیگر حملوں کی تیاری سے مطابقت رکھتی تھیں۔ نیویارک میں وفاقی عمارتوں کی نگرانی کیے جانے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آئی اس وقت پورے امریکہ میں بن لادن سے متعلق تقریباً 70 مکمل تحقیقات کررہی تھی۔
جاری کی گئی بہت سی دستاویزات میں ذرائع کے نام اور شناخت ظاہر کرنے والی دیگر معلومات کو اب بھی حذف کردیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان دستاویزات سے 11 ستمبر کے حملوں کی منصوبہ بندی یا امریکی حکام کی اس وقت کی معلومات کے بارے میں کوئی ایسی بڑی نئی بات سامنے نہیں آتی جو پہلے سے معلوم حقائق کو بنیادی طور پر تبدیل کردے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد قائم کی گئی دو جماعتی کمیشن نے امریکی انٹیلی جنس اداروں، بالخصوص سی آئی اے اور ایف بی آئی کے درمیان معلومات کے تبادلے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔
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دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ان دستاویزات کے جاری کئے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے جمعہ کو نیشنل آرکائیوز کی جانب سے جاری کی گئی دستاویزات کی ایک اور کھیپ کا بھی حوالہ دیا۔ ان میں کلنٹن اور بش انتظامیہ کے قومی سلامتی کے عہدیداروں کے انٹرویوز شامل ہیں، جو 2002 سے 2004 تک 11 ستمبر حملوں کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے کام کا حصہ تھے۔