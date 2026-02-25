ایران پر حملوں کے خدشات کے بیچ سی آئی اے کا 'مخبروں' کو مشورہ، کہا پرائیویٹ ویب براؤزرز استعمال کریں
سی آئی اے نے ایران میں ممکنہ مخبروں پر زور دیا کہ وہ پرائیویٹ ویب براؤزرز استعمال کریں اور ان کی ہسٹری ڈلیٹ کر دیں۔
Published : February 25, 2026 at 8:41 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران پر ممکنہ فوجی حملوں پر غور و خوض کے بیچ سنٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے) نے منگل کو ایران میں اپنے ممکنہ مخبروں کو مختلف مشورے اور تجاویز پیش کیں۔ امریکی جاسوسی ایجنسی نے اس سے محفوظ طریقے سے رابطہ کرنے کے طریقوں کے بارے میں فارسی زبان میں ہدایات فراہم کی ہیں۔
سی آئی اے نے یہ پوسٹ فارسی کی ہے جس میں سی آئی اے سے رابطہ کرنے کے محفوظ طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ پیغام منگل کو ایکس، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر پوسٹ کیا گیا۔ یہ پیغام امریکہ اور ایران کے بیچ شدید کشیدگی اور ایران میں نئے مظاہروں کے بیچ جاری کیا گیا ہے۔
سی آئی اے نے اپنے پیغام میں لکھا کہ "ہیلو! سنٹرل انٹیلی جنس ایجنسی آپ کی بات سنتی ہے اور مدد کرنا چاہتی ہے،" ایجنسی نے پیغام میں لکھا کہ "ہمارے ساتھ محفوظ ورچوئل رابطہ کرنے کے طریقے کے بارے میں کچھ نکات یہ ہیں۔"
سی آئی اے کی تجاویز میں انٹرنیٹ کی پابندیوں اور نگرانی سے بچنے کے لیے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، یا وی پی این اور ڈسپوزایبل ڈیوائس کا استعمال کرنے کا مشورہ شامل ہے جس کا صارف کا آسانی سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سی آئی اے نے ممکنہ مخبروں پر بھی زور دیا کہ وہ نجی ویب براؤزرز استعمال کریں اور ان کی انٹرنیٹ ہسٹری کو حذف کر دیں تاکہ وہ اپنی ٹریکنگ کو چھپا سکیں۔
مزید پڑھیں: ہندوستانی شہری جلد از جلد ایران چھوڑ دیں، بھارت نے ایڈوائزری جاری کی، کیا جلد ہونے والا ہے حملہ؟
ہدایات میں سی آئی اے تک اس کی عوامی ویب سائٹ یا ڈارک نیٹ پر پہنچنے کے طریقے شامل ہیں، جو انٹرنیٹ کا ایک ایسا حصہ ہے جس تک صارف کی شناخت چھپانے کے لیے بنائے گئے خصوصی ٹولز کے ذریعے ہی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سی آئی اے نے روسی زبان میں بھی ایسی ہی ہدایات پوسٹ کی ہیں۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں ایران کے مشن کے ترجمان نے فوری طور پر ایک پیغام کا جواب نہیں دیا جس میں اس نئی ویڈیو کے بارے میں رد عمل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
فارسی زبان میں شائع ہونے والی اس پوسٹ کو چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں افراد نے دیکھا۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ نئی تجاویز یا ذرائع کے بارے میں تفصیلات ظاہر نہیں کرے گی، سی آئی اے ڈائریکٹر جان ریٹکلف نے کہا کہ پوسٹوں کا اثر ہو رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امریکی فوج سنیچر تک ایران پر حملے کیلئے تیار، حتمی فیصلہ باقی، وائٹ ہاؤس نے کہا، ڈیل تہران کیلئے 'دانشمندانہ' قدم ہوگا
انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ "پچھلے سال، سی آئی اے کی مینڈارن (چین کی زبان) میں ایک ویڈیو مہم بہت سے چینی شہریوں تک پہنچی، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اپنے ملک کو بہتر کے لیے تبدیل کرنے کے لیے اور بھی بہت سے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔"
خیال رہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں دہائیوں میں اپنی سب سے بڑی فوجی طاقت جمع کر لی ہے۔ ٹرمپ نے جنوری میں حکومت کی جانب سے قومی مظاہروں پر شدید کریک ڈاؤن کے جواب میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر 'معاہدہ' کرنے کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں جوہری مذاکرات کا ایک اور دور طے ہے۔ دریں اثنا پیر کو تہران کی یونیورسٹیوں میں طلباء نے حکومت مخالف مظاہرے کیے۔
