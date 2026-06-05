چینی صدر شی جن پنگ اگلے ہفتے شمالی کوریا کا دورہ کریں گے
شی جن پنگ اور کم جونگ ان نے ستمبرمیں بیجنگ میں ملاقات کی تھی اور باہمی تعاون اور شراکت کو بڑھانے پر زور دیا تھا۔
Published : June 5, 2026 at 2:40 PM IST
بیجنگ: چینی صدر شی جن پنگ اگلے ہفتے شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔دونوں ممالک نے جمعہ کو اعلان کیا کہ 2019 کے بعد تقریباً سات سالوں میں شی جن پنگ پہلا شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔
ان کا یہ دورہ چین کی طرف سے اپنے جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی کے ساتھ قریبی تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں تازہ ترین اقدامات ہوں گے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے حالیہ برسوں میں روس تک رسائی حاصل کی ہے، خاص طور پر یوکرین کے خلاف ماسکو کی جنگ کی حمایت کے لیے فوج اور روایتی ہتھیار بھی بھیجے ہیں۔
بین الاقوامی کرائسس گروپ کے تجزیہ کار ولیم یانگ نے کہا، "چونکہ شمالی کوریا روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے، چین پیانگ یانگ پر اپنا اثر و رسوخ بحال کرنے اور شمال مشرقی ایشیا میں اپنے تزویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے شی کے دورے کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔"
دونوں ممالک کے سرکاری میڈیا نے مختصر پیغامات میں بتایا کہ شی جن پنگ پیر سے منگل تک ایک سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کا آخری دورہ جون 2019 میں ہوا تھا۔
یہ دورہ بیجنگ میں یکے بعد دیگرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی میزبانی کے چند ہفتوں بعد ہو رہا ہے۔
شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام طویل عرصے سے امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ امریکہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی مخالفت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر اس کی جوہری اور میزائل ترقی کی وجہ سے اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
اس دورے کا اعلان شمالی کوریا کی جانب سے جوہری بم کے اجزاء تیار کرنے کے لیے ایک نئی سہولت کی نقاب کشائی کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے نئی جوہری تنصیب کو یورینیم کی افزودگی کے پلانٹ کے طور پر ٹیسٹ کیا ہے۔
پلانٹ کے دورے کے دوران، کم نے ملک کی جوہری قوتوں کو "ایک تیز رفتاری سے" تقویت دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پلانٹ کے انکشاف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کے طور پر اپنے ملک کی حیثیت کو شی کے دورے سے قبل مستحکم کرنے کے خواہشمند تھے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان جوہری ریاست کے طور پر بین الاقوامی سطح پر پہچان چاہتے ہیں تاکہ وہ پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کم اپنی جوہری صلاحیت کے جزوی ہتھیار ڈالنے کے بدلے میں مراعات حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں میں کمی کے مذاکرات پر زور دے گا۔
کم 2019 میں ٹرمپ کے ساتھ ان کی اعلیٰ سفارت کاری کے خاتمے کے بعد سے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے کِم کے ساتھ سفارت کاری کی بحالی کی خواہش کا بارہا اظہار کیا ہے، لیکن شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے شمالی کوریا سے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشگی شرط کے طور پر اپنا مطالبہ ترک کرنا چاہیے۔
شی اور کم نے ستمبر میں بیجنگ میں ملاقات کی تھی اور باہمی تعاون اور اشتراک بڑھانے کا وعدہ کیا تھا۔ کم روسی صدر یوتن سمیت دیگر غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ چینی فوجی پریڈ میں شرکت کے لیے چینی دارالحکومت میں تھے۔
روس اور چین، دونوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ویٹو پاور رکھنے والے رکن ہیں، اس سے قبل دونوں شمالی کوریا کے ممنوعہ ہتھیاروں کے تجربات کے باوجود، شمالی کوریا پر بین الاقوامی پابندیوں کو سخت کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر کی کوششوں کو مایوس کر چکے ہیں۔
کریملن کے ایک بیان کے مطابق، گزشتہ ماہ بیجنگ میں ہونے والی اپنی ملاقات میں، پوتن اور شی نے شمالی کوریا کی "خارجہ پالیسی میں دخل اندازی، اقتصادی پابندیوں، فوجی دباؤ اور سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے دیگر طریقوں" کی مخالفت کا اظہار کیا۔
"نئی سرد جنگ" اور کثیر قطبی دنیا کے نظریات کو اپناتے ہوئے، کم نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ محاذ آرائی میں بند ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے کر ایک زیادہ جارحانہ خارجہ پالیسی پر زور دیا ہے۔
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