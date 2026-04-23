شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال
Published : April 23, 2026 at 7:54 PM IST
اسلام آباد: پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور مغربی ایشیا کی صورتحال اور امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر جیانگ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اجلاس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے علاوہ وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے بھی شرکت کی۔
یہ ملاقات پاکستان کی جانب سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے مذاکرات کی میز پر لانے کی سفارتی کوششوں کے درمیان ہوئی۔
وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں مغربی ایشیا کی علاقائی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چینی سفیر نے ان کا استقبال کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔
سفیر نے پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور صدر شی جن پنگ کے تصور کے مطابق انہیں نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاک چین دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ ہر موسم میں تعاون پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چینی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ شریف نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ کو گرمجوشی سے مبارکباد دی۔